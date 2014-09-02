Судьба работников финансовой полиции и АДГС решится после выхода Указа Президента

Судьба работников упраздненных агентств – по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и по делам государственной службы решится после выхода Указа Президента. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Али Комекбаев, отвечая на запрос редакции Kazpravda.kz.
"Прорабатывается вопрос о распределении штатной численности между вновь образованным Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и Министерством финансов. В связи с этим данные по численности работников нового агентства уточняются и корректируются. Они будут отражены в Указе Главы государства, которым утверждаются положение об агентстве, его структура и штатная численность", – сообщил Комекбаев.
Он отметил, что в настоящее время проект указа находится на стадии подготовки и согласования с заинтересованными органами.
"Вопросы трудоустройства работников упраздненных агентств будут рассматриваться после принятия вышеуказанного указа", – пояснил Али Комекбаев, уточнив, что адрес нового агентства тоже будет определен указом.
6 августа 2014 года в Казахстане была реформирована
система государственного управления. В частности были упразднены
агентства по делам государственной службы и по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция). Функции и полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений и правонарушений, по реализации единой государственной политики в сфере госслужбы, оценки и контроля за качеством оказания госуслуг переданы новому Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции. Его возглавил Кайрат Кожамжаров, его заместителями были назначены
Саян Ахметжанов и Алик Шпекбаев.
Отметим, что функции и полномочия по предупреждению, выявлению, пересечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений переданы Министерству финансов Казахстана.