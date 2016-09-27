​Судьба страны – наша судьба

В первую очередь 1991 год супруги называют знаковым, потому что именно в этом году 16 декабря Казахстан объявил о своей независимости, и они стали гражданами суверенного государства. В начале этого важного в истории года они поженились, и 31 декабря 1991 года родилась их старшая дочь уже в новой стране, о которой веками мечтали наши предки. Кроме того, 25 лет назад они вдвоем закончили КазНПУ им. Абая, став дипломированными педагогами.

Оралбек Оралканович уверен, что любить свою страну – это значит быть нужным, полезным. Для преподавателя по черчению, рисованию и труду городской школы № 167 это не просто слова. Четверть века назад, когда страна переживала трудное время становления и многие педагоги уходили из школы в поисках лучшей доли, ему приходилось работать сверх нормы, заменяя пустующие ставки учителей, при этом порой месяцами не получая зарплаты. И хотя вокруг многие говорили ему: зачем тебе это нужно, найди прибыльное мес­то, Оралбек Оралканович остался верным избранной профессии. И своей школе, где трудится 25 лет.

Его жена Сауле Кусаиновна всегда поддерживает мужа, потому что и сама не мыслит себя вне школы. «Еще Лев Николаевич Толстой писал, что совершенный учитель – тот, который соединяет в себе любовь к ученикам и к своему делу, – напомнила она. – Мы, учителя, оказываем огромное влияние на формирование детей, тем самым определяя их будущее. А значит, будущее нашей страны. Это не только ответственность, но и огромная честь!»

Их старшая дочь Айгерим – ровесница независимости Казахстана – не пошла по стопам родителей, выбрав профессию экономиста. Сегодня она успешно работает в Национальном банке, внося свою лепту в развитие банковской сферы Казахстана. Младшая дочь Жанерке избрала научную стезю, и в этом году поступила на грант в магистратуру КазНУ им. Аль-Фараби.

Наверняка многие из нас до сих пор с любовью в сердце вспоминают любимых учителей. Такими учителями для своих воспитанников стали Оралбек Оралканович и Сауле Кусаиновна. Супруги нередко встречают их в банках и налоговых органах, акимате и прокуратуре, торговых центрах и турагентствах. И, конечно, в школах. Для них является огромной радостью, что их дети, как они называют своих школьников, знаниями и честным трудом укреп­ляют мощь и суверенитет Родины.