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​​​​​​​Судьба связала с полем
Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

Едва отшумели поздние мартовские метели, а поле уже зовет хлебопашца. Поэтому Петр Питковский, глава одноименного фермерского хозяйства, что в Аршалынском районе, делает последние приготовления перед весенне-полевыми работами.

При встрече Петр Емельянович, самый возрастной и знатный хлебороб района, разменявший восьмой десяток, уверяет, что готов к весенней посевной на все сто. О трудностях, которые приходится преодолевать, чтобы быть во всеоружии, говорит сдержанно: не в его привычках пенять на внешние обстоятельства.

К слову, жизненный путь сына репрессированного в 1938 году украинского немца не мог быть легким изначально. С рассказа об истории семьи и становления его, как фермера, и началось наше знакомство.

Предки Петра Емельяновича жили на Луганщине. В 1938 году главу семейства Емельяна Питковского, работавшего на шахте, обвинили по печально известной статье 58 Уголовного кодекса и отправили на десять лет в колымские лагеря, откуда обратный билет выпадал далеко не каждому.

Отбывать срок ему пришлось на лесоповале. Спустя три года после решения «тройки» началась Великая Отечественная война, и семью репрессированного – жену и двоих детей – вместе с другими немцами выслали в Казахстан. Высадили в акмолинских степях, без крова и еды. Как известно из истории, выжить переселенцам помогли местные казахи, которые делились с ними последней лепешкой.

Отцу повезло, спустя десять лет он вернулся и разыскал свою высланную семью. В 1950 году, уже на казахстанской земле, у суп­ругов Питковских родились сын и дочь. Позже бывшего шахтера реабилитировали. До выхода на пенсию он работал в местном совхозе кузнецом. Кстати, руки у него были большие, мастеровитые, способные творить с раскаленным железом чудеса. По работе ему приходилось решать самые разные задачи, связанные с ремонтом сельхозтехники, инвентаря, и он всегда с ними справлялся.

Воспитанный в уважении к труду сын Петр после службы в армии выбрал профессию водителя и отдал ей многие годы. В 1992 году, когда в республике зародилось и стало набирать обороты фермерское движение, решил испытать себя в новом качестве.

– В то время в районе еще существовал Агропромбанк, и я получил в нем кредит, – вспоминает Петр Питковский. – Поехал в Павлодар, где действовал тракторный завод, и успел купить там два гусеничных трактора ДТ-75. С этой техники и 230 гектаров пашни и начался мой фермерский путь. За минувшие 30 лет видел много разных сезонов, приобрел опыт. Так и стал хлеборобом.

Такой вот жизненный поворот в судьбе простого работяги, сына репрессированного. Достойная страница в семейной истории, особенно после всех пережитых лишений и невзгод.

К слову, отношение к хлебу людей, в чьей судьбе были голод и лишения, особенное, трепетное. И к хлебной ниве, труду на ней – тоже. Благороден этот труд независимо от того, какой национальности человек себя ему посвятил.

У старейшего в районе агрария сохраняется позитивный настрой на дела и поистине немецкая аккуратность в производственных вопросах. Фермер показал имею­щуюся технику: она вся помещена в крытые, сухие боксы, то есть защищена от дождя, снега и ветра. Есть два канадских трактора нового поколения марки «Бюллер», столько же комбайнов «Вектор» российского производства. На открытых площадках можно увидеть купленные недавно новые прицепные агрегаты. В общем, техническое вооружение в хозяйстве находится в числе приоритетов.

Владимир Емельянович поделился планами на предстоящую посевную. Вся пашня хозяйства, в которой предстоит уложить семена, теперь составляет около трех тысяч гектаров. Ставка в горячие дни будет сделана на два новых посевных комплекса на базе «Бюллеров» и одного К-700. Этот ударный ­технический «кулак» позволит в сутки обрабатывать и засевать примерно 450–500 гектаров земли. В результате в течение 10–12 суток сев планируется завершить.

– На каждый гектар потребуется по 120 килограммов семян, в целом 360 тонн, – делится расчетами фермер. – Они у нас имеются, проверены в лабораториях на всхожесть и другие параметры. С запасными частями пока трудностей также не возникает. Как и в прежние годы, государство помогло с удешевленным топливом, приобрели по 208 тенге за литр. На каждый засеваемый гектар тратим по 14 литров солярки. Широко используем удоб­рения и гербициды, в общем, стараемся заботиться о пашне, сохранять ее плодородие. Ведь землю обмануть невозможно, это общеизвестная истина.

В засушливом 2021 году Владимир Питковский смог получить на своих гектарах по 8 центнеров зерновых. Результат, конечно, скромный, но у соседей нива оказалась еще скуднее. Стоит ли ждать в летние дни живительных дождей, каким ожидается для тружеников сельской нивы нынешний сезон?

По словам хлебороба, ­снега в эту зиму выпало немного, поэто­му нужно быть готовыми к засушливому лету и не ждать обильных дождей. Впрочем, все переменчиво, и сегодняшние прогнозы не должны лишать надежд на добрые урожаи.

На фоне хорошей оснащенности и позитивной динамики роста может показаться, что у «Питковского П. Е.» вовсе не существует проблем. Однако это только на первый взгляд. Как нередко бывает, касаются они государственных субсидий.

– Нынче я мог бы купить по лизинговой программе новую сельхозтехнику, – говорит фермер. – Согласно условиям программы, государство брало на себя обязательство возместить мне около 14 миллионов тенге от общей стоимости приобретенных машин. Эти деньги очень бы мне пригодились, исполни государство свое обещание своевременно. То есть тогда, когда я должен был запастись специальными препаратами против вредителей и болезней для обработки полей. Увы, препараты пришлось закупать за свой счет…

Поведал ветеран хлебной нивы и о проблеме сельских кадров. В настоящее время в полеводстве трудятся люди больше предпенсионного возраста. Молодежь в сельское хозяйство идет редко и неохотно. Казалось бы, есть в райцентре свой колледж, где готовят специалистов сельскохозяйственного профиля, в том числе механизаторов. Однако почти все они, получив «корочки», устраиваются в других сферах.

Сам Петр Емельянович старается мотивировать молодежь конкретными перспективами, хорошей зарплатой, например. Еще помогает с фуражом, сеном для содержания домашнего по­дворья. Кстати, зарплата постоянных работников фермерского хозяйства весьма достойна даже по городским меркам.

Три сына основателя семейного предприятия не стали искать счастья в городе и остались в родном селе. Они также занимаются хлебопашеством, оказанием сервисных автоуслуг. В общем, уже можно говорить о семейной династии, пустившей крепкие корни на земле, принявшей их в далеком 1941-м.

…Весенние поля кое-где еще белеют снегом. Однако уже скоро здесь раздастся гул техники. В поле выйдут преданные своему призванию люди, и оно воздаст им за упорный и добросовестный труд.

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