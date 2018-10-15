​Судьбоносные инициативы

В очередной раз Глава государства призвал уделять особое внимание развитию в стране альтернативной энергетики как одному из ключевых направлений экономики будущего. ВИЭ сегодня также актуальна, как блокчейн, фин-тех, биомедицина и робототехника.

Согласно данным отчета «Глобальные тенденции в возобновляемой энергетике», подготовленного ООН, в «зеленую» энергетику за прошедший год инвестированы рекордные 279 млрд долларов. Между тем инвестиции в традиционные мощности, работающие на угле и газе, составили в два с лишним раза меньше – 103 млрд.

Для успешного перехода респуб­лики к «зеленой» экономике необходимо прежде всего навести порядок в земельном вопросе: участки в аренду следует отдавать реальным инвесторам. И не случайно поставлена задача соз­дать Фонд прямых инвестиций в несырьевой сектор экономики.

Необходимо усилить работу по улучшению экологической обстановки, в том числе сокращению вредных выбросов, улучшению состояния почв, земли и воздуха. Многое в стране уже делается, нап­ример, по исполнению принятых обязательств в соответствии с Парижским соглашением. Запус­кается система торговли квотами на выбросы СО2 в атмосферу. Отечественные предприятия начинают всерьез задумываться об «озеленении» производств.

Вместе с тем необходимо ужес­точить спрос с тех, кто загрязняет окружающую среду. Это следует сделать для того, чтобы инвесторам было выгоднее вкладывать в экологичные технологии, сводящие на нет выбросы в атмосферу. «Зеленую» экономику невозможно также представить без развития систем экологичес­кого мониторинга со свободным онлайн-доступом к ним.

Сегодня актуальным является привлечение профессионалов из частного сектора, имеющих опыт работы в лучших зарубежных компаниях или получивших образование в ведущих университетах мира. По большому счету их вклад в «зеленую» экономику определяет место и роль страны в глобальном мире.

В целом в Послании Президента обозначены конкретные задачи, направленные на совершенствование инвестиционной привлекательности «зеленой» энергетики. Их решение будет способствовать достижению основной стратегической цели Казахстана – вхождению в 30 наи­более развитых стран мира.