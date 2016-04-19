​Судьбоносный документ

Каждое слово Манифеста «Мир. XXI век» проникнуто тревогой за судьбы мира, отвечает надеждам и чаяниям миллионов людей на планете. Наш Президент призывает объединить усилия мирового сообщества по недопущению новых военных потрясений, ставящих под вопрос само существование рода человеческого. Разве такой судьбы мы хотим для наших детей и внуков?

Начало нового миллениума мир встречал на подъеме, казалось, еще немного и наступит эра глобального сотрудничества и полного взаимопонимания. Но вместо этого над миром нависла угроза глобальной войны. Причину Лидер нации называет открыто: «Договор о нераспространении ядерного оружия не выполняет своего предназначения. Смертоносное оружие и технологии его изготовления из-за двойных стандартов крупных держав расползлись по всему миру. Их попадание в руки террористов – дело времени».

Всех нас тревожит зловещий рост международного терроризма, который сегодня становится причиной гибели ни в чем не повинных людей, появления миллионов беженцев. Меня и моих коллег по работе как работников культурной сферы ужасает варварское уничтожение ценнейших исторических памятников, дошедших до нас через тысячелетия. Масштабы вандализма там, где бесчинствуют террористы, несравнимы даже с самыми мрачными временами Средневековья.

Поэтому Манифест, озвученный Лидером нации на IV Саммите по ядерной безопасности, считаю очень своевременным и важным. В нем содержится призыв задуматься о будущем народов и вместо конфронтации и бесконечных информационных войн начать последовательное движение к миру, полному освобождению от ядерного и других видов оружия массового уничтожения.

Манифест признан официальным документом Генеральной Ассамблеи ООН, являясь также свидетельством высокого авторитета Главы государства в меж­дународном сообществе.

Я горжусь нашим Президентом! С первых дней своей много­гранной деятельности Нурсултан Назарбаев проводит политику по избавлению человечества от самого страшного оружия массового поражения – ядерного. И то, что Казахстан первым отказался от него, ликвидировав все пусковые установки и шахты на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, высоко подняло авторитет нашей страны и ее первого руководителя в глазах мирового сообщества. И эту планку наш Президент уверенно удерживает по сей день.

Антиядерное движение «Невада – Семипалатинск» создано в 1989 году, но даже среди его многочисленных последователей тогда было немало тех, кто придерживался мнения о том, что закрыть ядерный полигон нельзя в принципе. Мы были одной командой, но даже нас, честно признаюсь, в глубине души иногда одолевали сомнения в конечном результате. И когда 29 августа 1991 года Президент подписал Указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона, не только казахстанцы, но и все мировое сообщество расценили этот поступок как проявление необыкновенной мудрости, дальновидности и величайшей гуманности Нурсултана Назарбаева.

Полигон навечно замолчал четверть века назад. Во главе с Елбасы казахстанцы все эти годы последовательно продолжают вести антиядерную политику и уверенно идут по пути прогресса и демократии. По инициативе Казахстана в декабре 2015 года Генеральной Ассамблей ООН была принята Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного оружия.

Приверженность этой глобальной идее Глава государства еще раз доказал в своем Манифесте. Я согласен с каждой строчкой этого документа и полностью разделяю тревогу Лидера нации за будущее мира. Наша страна под его руководством на своем примере доказала, что люди разных нацио­нальностей и вероисповеданий могут и должны жить в мире.

Мы все в ответе за будущее наших детей и внуков, поэтому так важно объединить усилия политиков, ученых, бизнесменов, деятелей культуры и простых людей в защиту мира на нашей планете. Мы должны, как сказано в одном из величайших Манифестов современности, объе­диниться, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлых веков и навсегда избавить мир от угрозы новой глобальной войны, в которой не будет победителей.