Судьбу свободных средств бюджета Астаны решил Общественный совет

Свободные средства бюджета столицы, оставшиеся на начало финансового года, направят на решение неотложных вопросов социальной сферы – образования, здравоохранения, социальной защиты и развития города.
Об этом стало известно по итогам заседания Общественного совета по вопросу уточнения бюджета Астаны на текущий год, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата.
"На основе результатов мониторинга освоения бюджетных средств местного бюджета были пересмотрены плановые назначения по отдельным бюджетным программам путем внутреннего перераспределения", – указывается в сообщении.
Так, предусмотрены средства на содержание вновь введенных объектов образования, на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан, на средний текущий ремонт дорог и на противопаводковые мероприятия.
Напомним, проекты, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, направляются в Общественные советы, образованные совместно с соответствующими центральными государственными органами или маслихатами областей, городов республиканского значения и столицы, для обсуждения и выработки рекомендаций.