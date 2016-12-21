Судебно-экспертная деятельность теперь будет подотчетна Минюсту
Талгат Исенов
Мажилис на пленарном заседании во втором чтении одобрил проект Закона РК "О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан", передает Kazpravda.kz.
Как отметила презентовавшая документ секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе нижней палаты Парламента Светлана Бычкова, законопроект направлен на реализацию государственной программы модернизации правоохранительной системы страны на 2014-2020 годы.
"Главными целями законопроекта является формирование правовых основ: централизация государственной функции по проведению судебных экспертиз в одном ведомстве путем их передачи из системы Министерства здравоохранения в Министерство юстиции. Было проведено 35 заседаний рабочей группы", – сказала Бычкова.
Кроме смены ведомства, документ предполагает расширение разделов по ведению государственного реестра судебных экспертов и методик судебно-экспертного исследования. Для координации деятельности негосударственных экспертов предусмотрена отдельная глава.
В указанной выше госпрограмме определены приоритетные направления дальнейшего развития и модернизации судебного экспертного обеспечения правоохранительной системы.
В частности, предусмотрено укрепление кадрового и материально-технического обеспечения органов судебной экспертизы, создание условий для формирования научного потенциала судебных экспертов, стимулирование дальнейшего развития института негосударственной (частной) судебной экспертизы, повышение правовой защищенности граждан и организаций, участвующих в процессе правосудия, престижа должности судебного эксперта и его социальной защищенности.