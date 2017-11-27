​Судебную систему – к международным стандартам

Такие данные озвучил председатель Верховного суда РК Кайрат Мами в ходе международной конференции на тему «Независимость судебной власти и вопросы судебного администрирования в Республике Казахстан». Мероприятие, инициаторами которого выступили Верховный суд РК, Европейский союз и Совет Европы, собрало гостей со всего мира. Казахстанскую сторону представляли заместитель руководителя Администрации Президента Талгат Донаков, председатель Конституционного совета РК Игорь Рогов, Генеральный прокурор Жакип Асанов, министр юстиции Марат Бекетаев, а также депутаты Парламента, судьи Верховного суда и местных судов, ученые и эксперты юридического сообщества.

От зарубежных стран и международных организаций здесь выступали президент Верховного суда Хорватии, эксперт Совета Европы Сесса Джуро, председатель Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе, глава Представительства Европейского союза в Казахстане, посол Христя Траян Лауренциу, постоянный координатор ООН Шимомура Норимаса, эксперты проекта «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» Берт Маан и Рэй Бернингам и другие.

Как отметил в приветственном слове Кайрат Мами, главная цель мероприятия – дальнейшее продвижение стандартов независимого правосудия, ведь независимость судебной власти – это базовый фактор построения и функционирования любого современного и демократического правового государства. Председатель Верховного суда подчеркнул, что за годы реализации Плана нации «100 конкретных шагов» отечественная судебная система значительно продвинулась вперед в плане оперативности и повышения качества судопроизводства: усилена система отбора судей, расширен судебный контроль, получили развитие медиация и другие примирительные институты. Внедрение информационных технологий, в свою очередь, создало условия для максимальной прозрачности судов.

– Все это и сделало наше правосудие одним из самых доступных в мире согласно международному рейтингу, но нам многое еще предстоит сделать, – подчеркнул Кайрат Мами.

О том, что уже сделано и что еще предстоит совершенствовать, говорил и председатель Конституционного совета республики Игорь Рогов. Он отметил, что проведенные в текущем году конституционные реформы исключительно положительным образом скажутся на состоянии конституционной законности в стране, которая в значительной мере зависит от деятельности судов.

– В настоящее время проводится большая работа по дальнейшей реализации конституционных принципов, приближающих отечественную судебную систему к международным стандартам, – сказал Игорь Рогов.

Приоритетное значение верховенства закона для полноценного осуществления прав и свобод граждан определил в своем выступлении заместитель руководителя Администрации Президента Талгат Донаков.

– Важнейшая составляющая успеха в обеспечении верховенства права – авторитет и независимость судебной власти, – отметил он. – В этой связи реализуется комплекс законодательных и организационных мер, направленных на обеспечение авторитета и независимости судов и судей, тем самым созданы условия для беспристрастного отправления правосудия.

Говоря о независимости судов, Генеральный прокурор РК Жакип Асанов сделал акцент на том, что независимость – это не только невмешательство, это и реальная состязательность, равноправие сторон, беспристрастность судей.

– Суд должен защищать права граждан и быть единственным безальтернативным органом, который может ограничивать эти права. Поэтому независимость суда для прокуратуры – аксиома, – сказал Генпрокурор.

Выступая от лица соорганизаторов, глава отдела судебных реформ Совета Европы Лилит Данегян рассказала об основных приоритетах работы своей организации, ее миссии и в заключение предложила несколько шагов для усиления доверия и независимости судебной системы.

Мероприятие, разделенное на три основные сессии, продлилось практически весь день: помимо проблематики независимости судебной власти, эксперты и участники конференции рассмотрели и обсудили вопросы доверия к суду и совершенствования судебного администрирования для повышения эффективности, доступности и транспарентности правосудия. По итогам конференции подготовлены соответствующие рекомендации по дальнейшему совершенствованию судебного администрирования в стране и укреплению независимости судов.