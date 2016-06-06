Судебные исполнители выступают против законопроекта о коллекторской деятельности – депутат

Судебные исполнители Казахстана выступают против законопроекта о коллекторской деятельности. Об этом во время зачитывания содоклада на "правительственном часе" в Мажилисе сообщил председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлан Абдиров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
С 1 января 2016 года в институт частного судебного исполнения перешло большинство исполнительных документов, в том числе такие социально значимые категории дел, как взыскание алиментов, задолженности по заработной плате и другие.
"В ходе многочисленных встреч с депутатами частные судебные исполнители выражали свое мнение о дальнейшем развитии института частного судебного исполнения, предлагая конкретные меры. Не могу умолчать о том, что судебные исполнители высказывали сомнение в необходимости принятия закона о коллекторской деятельности, проект которого у нас сейчас рассматривается. По их мнению, коллекторы, являясь своего рода промежуточным звеном между судебными исполнителями и медиаторами, могут препятствовать нормальному развитию как исполнительного производства, так и института медиации. Причиной называется отсутствие у коллекторов конкретных полномочий", – заявил депутат.
По словам Абдирова, в 71-м районе республики работает всего по одному частному судебному исполнителю, а в 47 районах их и вовсе нет.
"В основном это характерно для Костанайской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Акмолинской областей, в отдельных районах которых частные судебные исполнители работать не хотят, поскольку не видят там для себя перспективу получения дохода от собственной деятельности.
Полагаем, что Министерство юстиции, как уполномоченный орган, будет учитывать это важное обстоятельство и станет проводить сокращение государственных судебных исполнителей только при условии наличия развитой системы частного исполнения", – сказал он.
Согласно статистическим данным, в первом квартале текущего года в суды республики поступило 1 803 заявления от граждан об оспаривании действий судебных исполнителей, в том числе 281 заявление – на действия частных судебных исполнителей.
"Особая роль в улучшении деятельности частного судебного исполнителя должна принадлежать Республиканской палате. Она должна оказывать своим коллегам методическую помощь, проводить обучение и повышение квалификации. Палата также должна стать оперативным органом по рассмотрению внештатных ситуаций и реагированию на проблемы, возникающие в регионах страны. В этой связи представляется продуктивным изучение международного опыта функционирования систем частного исполнения и деятельности национальных палат в развитых странах мира. В качестве примера для Казахстана мог бы стать опыт Национальной палаты судебных исполнителей Франции", – резюмировал Нурлан Абдиров.
Напомним, ранее Берик Имашев назвал
различия между коллекторами и частными судебными исполнителями.