Судебные исполнители выступают против законопроекта о коллекторской деятельности – депутат

Общество
904
Жания Уранкаева
Судебные исполнители Казахстана выступают против законопроекта о коллекторской деятельности. Об этом во время зачитывания содоклада на "правительственном часе" в Мажилисе сообщил председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Нурлан Абдиров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

С 1 января 2016 года в институт частного судебного исполнения перешло большинство исполнительных документов, в том числе такие социально значимые категории дел, как взыскание алиментов, задолженности по заработной плате и другие. 

"В ходе многочисленных встреч с депутатами частные судебные исполнители выражали свое мнение о дальнейшем развитии института частного судебного исполнения, предлагая конкретные меры. Не могу умолчать о том, что судебные исполнители высказывали сомнение в необходимости принятия закона о коллекторской деятельности, проект которого у нас сейчас рассматривается. По их мнению, коллекторы, являясь своего рода промежуточным звеном между судебными исполнителями и медиаторами, могут препятствовать нормальному развитию как исполнительного производства, так и института медиации. Причиной называется отсутствие у коллекторов конкретных полномочий", – заявил депутат. 

По словам Абдирова, в 71-м районе республики работает всего по одному частному судебному исполнителю, а в 47 районах их и вовсе нет.

"В основном это характерно для Костанайской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Акмолинской областей, в отдельных районах которых частные судебные исполнители работать не хотят, поскольку не видят там для себя перспективу получения дохода от собственной деятельности.
Полагаем, что Министерство юстиции, как уполномоченный орган, будет учитывать это важное обстоятельство и станет проводить сокращение государственных судебных исполнителей только при условии наличия развитой системы частного исполнения", – сказал он. 

Согласно статистическим данным, в первом квартале текущего года в суды республики поступило 1 803 заявления от граждан об оспаривании действий судебных исполнителей, в том числе 281 заявление – на действия частных судебных исполнителей. 

"Особая роль в улучшении деятельности частного судебного исполнителя должна принадлежать Республиканской палате. Она должна оказывать своим коллегам методическую помощь, проводить обучение и повышение квалификации. Палата также должна стать оперативным органом по рассмотрению внештатных ситуаций и реагированию на проблемы, возникающие в регионах страны. В этой связи представляется продуктивным изучение международного опыта функционирования систем частного исполнения и деятельности национальных палат в развитых странах мира. В качестве примера для Казахстана мог бы стать опыт Национальной палаты судебных исполнителей Франции", – резюмировал Нурлан Абдиров. 

Напомним, ранее Берик Имашев назвал различия между коллекторами и частными судебными исполнителями. 

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 декабря
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Токаев утвердил поправки в законы по вопросам молодежной политики и соцобеспечения
Дело Нурлана Масимова передали в суд
Женщине порвало голень на эскалаторе в ТРЦ Уральска
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Более 30 человек погибли в результате снежной бури в США
Визиты, переговоры, почти 150 тыс. км на самолёте – итоги деятельности президента за 2022 год
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
О погоде по Казахстану на 27-29 декабря рассказали синоптики
Задержан вор, вскрывавший шкафчики в фитнес клубах Алматы
Разовой акцией легализуют праворульные авто в Казахстане
Введение всеобщей дактилоскопии в Казахстане перенесли на год
75 фактов незаконной продажи пиротехники выявили в Казахстане за сутки
Глава МНЭ рассказал о "продуктовом" бюджете семьи и о желанном подарке на Новый год
Чемпионат мира по рапиду и блицу стартовал в Алматы
Безопасная зона и строгое следование инструкции по применению: как правильно запускать фейерверки
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Президент принял нового генсека Организации тюркских государств
Ситуация оказалась хуже – Смаилов о ТЭЦ и теплосетях
Получить лицензии в сфере недропользования станет проще в Казахстане
Когда может возобновиться льготное автокредитование в Казахстане
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в Казахстане
Мусин: Ведём переговоры с компанией DiDi по входу на рынок Казахстана
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Депутат Перуашев высказался о задержании журналиста Козачкова
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Ребенку загипсовали руку после удара учителя в детсаду в Астане
Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане
Закон Республики Казахстан
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане

Читайте также

Общество
Безопасная зона и строгое следование инструкции по применен…
Общество
Глава МНЭ рассказал о "продуктовом" бюджете семьи и о желан…
Общество
75 фактов незаконной продажи пиротехники выявили в Казахста…
Общество
Задержан вор, вскрывавший шкафчики в фитнес клубах Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]