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Судебные процедуры должны быть понятны каждому казахстанцу – Президент
Судебные процедуры должны быть понятны каждому казахстанцу. Такое мнение высказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам модернизации судебной системы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Касым-Жомарт Токаев напомнил участникам совещания, что в центре всех реформ находится человек. Поэтому судебные процедуры должны быть понятны каждому. Человекоориентированный подход должен лечь в основу деятельности административной юстиции, внедряемой с 1 июля 2021 года. В результате должна в корне измениться система работы госаппарата с гражданами. Ключевая роль в успехе реформы отводится профессионализму судей.

"В прошлогоднем Послании я поручал сделать процесс отбора новых судей прозрачным и открытым. Граждане имеют право знать, кто и за какие заслуги становится судьей. Этот вопрос нужно решать без задержек. Важнейшей задачей Высшего судебного совета является оперативное обеспечение судов высококвалифицированными кадрами. Вместе с тем и Верховному Суду необходимо проанализировать причины текучести кадров. Судейская профессия должна привлекать сильных юристов", – считает Президент.

Подробнее о совещании по вопросам модернизации судебной системы можно прочитать здесь.

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