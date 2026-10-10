Судебные реформы в Казахстане расширили правовые возможности граждан – депутат Курултая

Конституционная модернизация 2026 года открыла новый важный этап в правовом развитии Казахстана. В новой Конституции, принятой на республиканском референдуме 15 марта и вступившей в силу 1 июля, основополагающими принципами определены защита прав и свобод человека, обеспечение верховенства закона и взаимодействие ветвей государственной власти.

Фото: пресс-служба Курултая

В частности, на конституционном уровне закреплено «правило Миранды», предусматривающее обязанность разъяснять задержанному его права и причины задержания с момента ограничения свободы.

Еще одним важным нововведением стало закрепление самостоятельного конституционного статуса адвокатуры. Адвокатура признана важным институтом защиты прав и законных интересов граждан, а также определена ее роль в системе обеспечения справедливого правосудия.

Кроме того, особое внимание уделено обеспечению независимости судебной системы и защите прав и свобод граждан. В Основном законе определены гарантии судебного контроля и роль Конституционного суда в защите прав и свобод человека.

Одним из важных изменений в новой Конституции стало прямое упоминание административного судопроизводства среди форм осуществления судебной власти. Согласно Конституции, судебная власть осуществляется посредством гражданского, административного, уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства.

Эти нормы непосредственно связаны с обеспечением справедливого правосудия, усилением правового контроля за деятельностью государственных органов и расширением возможностей граждан по защите своих прав.

В последние годы в Казахстане реализован ряд системных изменений, направленных на укрепление независимости правосудия, повышение его доступности для граждан и совершенствование правовых механизмов защиты их прав. Эти преобразования затронули не только институциональную структуру судебной системы, но и правовые отношения между гражданином и государством.

По словам депутата Курултая Унзилы Шапак, основная суть проводимых судебно-правовых реформ заключается в обеспечении защиты прав граждан конкретными механизмами и укреплении независимости судов при принятии решений в отношении государственных органов.

По ее мнению, одним из важных шагов в этом направлении стало усиление институциональных гарантий независимости судей. Передача ключевых вопросов отбора судей и их карьерного продвижения в компетенцию Высшего судебного совета, отделение судебного администрирования от осуществления правосудия, а также внедрение гарантированной системы финансирования судов направлены на достижение этой цели.

Независимость судебной системы напрямую связана с правом граждан на справедливое судебное разбирательство. В этом отношении особое значение имеет институт административной юстиции, действующий в Казахстане с 2021 года. Согласно официальной статистике, до введения административных судов граждане и бизнес выигрывали споры с государственными органами примерно в 15% случаев. После их создания этот показатель вырос до 60%.

По словам Унзилы Шапак, эти данные свидетельствуют об изменении правового баланса между гражданином и государством. Задача административного суда заключается не в автоматической поддержке позиции государственного органа, а в объективной оценке законности его решений и действий.

О фактическом осуществлении судебного контроля свидетельствует и статистика уголовного судопроизводства. За восемь месяцев 2026 года в суды поступило 11 164 ходатайства о санкционировании содержания под стражей. По 4 355 из них суды отказали в заключении под стражу. При этом в 3 720 случаях вместо содержания под стражей был применен домашний арест.

Также за этот период было удовлетворено 37,7% рассмотренных жалоб на действия, бездействие и решения органов уголовного преследования. По мнению депутата, это свидетельствует о том, что судебная система выступает действенным механизмом контроля за соблюдением прав граждан.

Еще одним важным показателем уголовного правосудия являются оправдательные приговоры. За восемь месяцев 2026 года суды вынесли оправдательные приговоры в отношении 211 человек. Это один из показателей того, что суды всесторонне рассматривают каждое дело и самостоятельно оценивают доказательства, представленные стороной обвинения.

Качество правосудия и уровень общественного доверия к судебной системе также имеют важное значение при оценке результатов реформ. Согласно результатам исследования, проведенного в 2026 году, 92,4% респондентов выразили полное или частичное доверие судебной системе. Этот показатель отражает отношение общества к судебным институтам и возможностям граждан защищать свои права в судебном порядке.

Особое место в повышении качества правосудия занимают самостоятельные кассационные суды, начавшие работу 1 июля 2025 года. Институциональное отделение кассационных судов по гражданским, уголовным и административным делам от Верховного суда позволило сформировать самостоятельный уровень пересмотра судебных актов.

Таким образом, конечная цель судебно-правовых реформ заключается не только в создании новых институтов, но и в формировании системы, способной обеспечить эффективную защиту прав граждан в случае их нарушения. В этом отношении независимость судов, административная юстиция, судебный контроль и кассационный пересмотр направлены на достижение общей цели – укрепление правовой защищенности граждан.