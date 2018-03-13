Судейство в бое казахстанского боксера неприятно удивило российских комментаторов

Решение судей о присуждении победы россиянину Шигабутдину Алиеву вызвало удивление у российских комментаторов, передает Sports.kz.
Шигабутдин Алиев выступил на ринге против казахстанца Нурсултана Аманжолова в супертяжелой весовой категории. Негодование болельщиков вызвало судейство – победа по очкам досталась Алиеву, хотя Аманжолов дважды отправлял россиянина в нокдаун. Комментаторы этого боя были также в замешательстве.
Результаты этой встречи позже прокомментировал известный эксперт Борис Скрипко.
"В тяжелом весе там был нокаут чистый, надо было считать. Был удар по печени. Судья сначала полчаса уговаривал российского боксера подняться, потом решил счет открыть. Там чистый нокаут. Ну и первый бой тоже, на мой взгляд, выиграл ваш парень. В общем, как всегда, эти игры в любительском боксе... Я все больше и больше в нем разочаровываюсь. Никакие реформы, ничего не помогает. Правда, этот матч ничего не решал, потому что две лучшие команды все равно проходят дальше в плей-офф. Но эти игры на свою публику... Я не знаю, для чего это делается, честно говоря. Мне было неприятно все это видеть", – рассказал порталу Скрипко.
