Спорт
Судьи турнира "Қазақстан Барысы" получат по 900 тысяч тенге
Талгат Исенов
Судьи, которые 4 июля в столице будут обслуживать финалы крупнейшего республиканского состязания "Қазақстан Барысы", за день работы получат по 900 000 тенге. Об этом на брифинге в СЦК заявил автор проекта, президент Федерации Қазақ күресі страны Арман Шураев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Из 20 лучших судей путем слепой жеребьевки были выбраны 6. В день схваток у них всех отберут средства связи, дабы с ними никто не вступал в контакт. Каждый из судей обязан предоставить депозит в 200 000 тенге, который в случае плохой работы ему не вернут обратно. Если же нареканий не будет, то судьи получит гонорар в 900 000 тенге. Такая система не позволит судьям поддаваться разного рода соблазнам. Мы стараемся свести к минимуму вероятность несправедливого и предвзятого судейства", – сказал Шураев.

Стоит заметить, что финал турнира смогут посмотреть зрители свыше 100 стран мира. Трансляцию будут вести не только отечественные телеканалы.

"На протяжении 5–6 часов прямую трансляцию будет наблюдать большое количество болельщиков. Благодаря российскому ТК "Боец" мы имеем аудиторию в 37 странах, турецкий телеканал TRT Avaz дает нам порядка 80 стран", – привел данные Арман Шураев.

Другой участник брифинга – главный директор по связям с общественностью фонда "Самрук-Қазына" (главный спонсор турнира) Дархан Калетаев сообщил, что финансирование "Қазақстан Барысы" в текущем году было сокращено почти в два раза. Причем дело не только в мировом кризисе.

"Организаторам удалось "раскрутить" турнир в плане коммерческой составляющей. Как вы видите, соревнование пользуется большой популярностью у населения", – сказал Калетаев.

Впрочем, несмотря на сокращение материальных вливаний, призовой фонд остается на прежнем высоком уровне. $150 тысяч достанется победителю, 30 тысяч – финалисту, 10 тысяч – третьему призеру, 35 тысяч получат тренеры.

Финал "Қазақстан Барысы" пройдет на столичном велотреке "Сарыарка". В нем примут участие действующий чемпион Мухит Турсынов и 32 борца, преодолевшие отборочные соревнования (по 2 от каждого региона). Среди них – "барсы" 2012 и 2013 годов Бейбит Ыстыбаев и Айбек Нугымаров.

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