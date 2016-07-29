​Судоисполнение – от государственного к частному

Вообще идея внедрения в Казахстане института частного исполнения была озвучена Главой государства Нурсултаном Назарбаевым еще в 2005 году на IV съезде судей республики. Однако первые частные судебные исполнители стали предлагать свои услуги только в 2011 году. И уже в том же, 2011 году, внедрение альтернативного института позволило разгрузить государственных судебных исполнителей, а также сравнить и оценить качество их работы.

Новые правила и права

Судебная практика показывает, что институт частного исполнения в республике имеет положительные результаты и подтверждает свою несомненную эффективность. Так, в 2015 году в судах республики окончено дел по обжалованию действий (бездействий) судебных исполнителей при исполнении решения – 3 533. Из них 1 552 дела – это по обжалованию действий (бездействий) частных судебных исполнителей. По обжалованию действий (бездействий) государственных судебных исполнителей окончено 1 981 дело.

В 2015 году Президент Н. Назарбаев поставил задачу по проведению Пяти институциональных реформ, одним из основных направлений которых стало обеспечение верховенства закона в республике. Направление включает в себя в том числе и дальнейшее развитие института частных судебных исполнителей, поэтапное сокращение государственной службы судебных исполнителей.

В целях реализации задачи необходимо было сначала пересмотреть существующее законодательство Казахстана. При этом нужно было учесть имеющиеся недостатки в ранее действующем нормативном правовом поле и преду­смотреть новые правила, по которым судебные исполнители работали бы еще более эффективно.

В октябре 2015 года в Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» внесены изменения и дополнения, согласно которым полномочия частных и государственных судебных исполнителей были существенно разграничены.

Так, статью 138 закона дополнили тем, что частными судебными исполнителями к исполнению должны приниматься все исполнительные докуме­нты в отношении физических и юридических лиц, за исключением исполнительных документов, в которых затронуты интересы государства.

Поскольку исполнительные действия производятся частным судебным исполнителем на возмездной основе (статья 118 закона), до­кумент дополнили еще и новой статьей 103-1, в которой было введено такое понятие, как «социально значимая категория дел». К ней относятся исполнительные документы о взыскании алиментов, заработной платы, пенсий, пособий, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. В указанной статье законодатель предусмотрел, что частные судебные исполнители будут оказывать физическим лицам бесплатную гарантированную государством юридическую помощь при исполнении вышеуказанной категории дел.

Помощники в помощь

Внедрение новых технологий в значительной мере упростило процесс надлежащего извещения граждан, уменьшило бумажные процедуры. Поэтому в статье 30 закона своевременно предусмотрели, что отказ от принятия повестки, извещения, уведомления и процессуальных докуме­нтов судебного исполнителя, а также отказ от подписи об их получении может быть зафиксирован посредством аудио, видеофиксации с составлением акта об отказе. Данная норма позволит безосновательно исключить факты уклонения должников от получения указанных процессуальных документов. Указанный способ фиксации является бесспорным доказательством надлежащего извещения сторон.

Поэтапное сокращение государственной службы судебных исполнителей и дальнейшее развитие института частных судебных исполнителей привело, соответственно, и к значительному увеличению объема работы у частных судебных исполнителей. В связи с этим законодатель расширил полномочия помощника частного судебного исполнителя, наделив его правом приглашать стороны исполнительного производства, третьих лиц и проводить с ними переговоры по исполнению исполнительных документов, находящихся в производстве частного судебного исполнителя. Также в присутствии частного судебного исполнителя ему дозволено теперь входить в помещение и хранилища, занимаемые должником или принадлежащие последнему, другим лицам при наличии информации о нахождении у них имущества, принадлежащего должнику.

В ноябре 2015 года был принят новый Гражданский процессуальный кодекс. Принятию кодекса предшествовала большая и кропотливая работа. Проект не раз обсуждался на форумах, в которых принимали участие юристы, ученые, общественные и международные организации. Верховным судом тщательно анализировались выступления, а также поступающие предложения, в том числе и от граждан, которые, исходя из собственного опыта участия в судебных процессах, вносили свои предложения. Например, поступали предложения конкретизировать, в каком порядке суды должны рассматривать споры об оспаривании результатов торгов и оценки арестованного имущества должника. Эти предложения были учтены при разработке кодекса.

К слову, судебная практика при рассмотрении данной категории споров не была единообразной. Суды такие споры рассматривали как в особом исковом, так и в исковом производстве. Общеизвестно, что исполнительное производство отделено от судебного производства, поскольку после вступления в законную силу судебного акта наступает стадия его исполнения. Сроки исполнения судебных актов составляют от двух до четырех месяцев (статья 39 закона), поэтому практика отдельных судов, которые рассматривали указанную категорию споров в исковом производстве, неправильная. В этом случае исполнение решения суда затягивалось порой на годы, что приводило к длительному неисполнению судебного акта. Отсутствие единой практики по данной категории дел было связано с тем, что в ранее действующей редакции кодекса (статья 240-5 ГПК) не было конкретизировано, в каком порядке должны рассматриваться такие споры.

Впервые на законодательном уровне существующий пробел был устранен. В новом ГПК было закреплено, что споры, связанные с проведением торгов и оценкой имущества, должны рассматриваться в порядке обжалования действий (бездействия) судебного исполнителя, т. е. в особом исковом производстве. А это значит, что спор должен быть рассмотрен в срок до 10 рабочих дней.

Когда исполнитель – аукционист

Отдельного разговора требует вопрос по проведению торгов, который регламентируется как действие судебного исполнителя по реализации арестованного имущества должника в целях исполнения решения суда.

В соответствии со статьей 74 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» реализация арестованного имущества производится судебным исполнителем на торгах в форме электронного аукциона. Решение о его проведении принимает судебный исполнитель, о чем выносит постановление, по итогам аукциона оформляется протокол, который подписывается победителем аукциона, судебным исполнителем и оператором. Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи. Поэтому взыскатель или должник, не согласные с результатами торгов, вправе оспорить в суде действия (бездействие) судебного исполнителя.

Споры, связанные с оценкой имущества должника, могут быть обжалованы в порядке части 6 статьи 250 ГПК, что прямо следует из указанной нормы. Это правильно и также вполне объяснимо. Судебный исполнитель не вправе выставить арестованное имущество на электронный аукцион без надлежащего уведомления или ознакомления должника и взыскателя о произведенной оценке и предоставления им десяти календарных дней для обжалования результатов оценки.

Из указанных норм следует, что только судебный исполнитель решает вопросы о назначении оценщика, вопросы о принятии данной или другой оценки при выставлении арестованного имущества на торги, ознакомления с оценкой сторон в исполнительном производстве. Поэтому оспариванию подлежат действия (бездействие) судебного исполнителя, например, действие судебного исполнителя о назначении оценщика, действие о принятии либо отказе в принятии отчета об оценке имущества, действие по ознакомлению с оценкой и т. д.

Таким образом, новеллы в законодательстве положительно скажутся на повышении качества исполнения судебных актов, ускорении процесса восстановления нарушенных прав граждан, исключении фактов затягивания рассмотрения споров, связанных с реализацией имущества должника на торгах, что будет способствовать повышению развития института частных судебных исполнителей в Казахстане.