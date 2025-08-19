Видео курьезного инцидента опубликовала журналист Ботагоз Омарова на своей странице в Facebook

Скриншот видео

На процессе по громкому делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова председательствующий судья Абинур Карабаев неожиданно показал язык журналисту Ботагоз Омаровой, которая освещала этот процесс в зале суда, сообщает Kazpravda.kz

«Сегодня на судебном процессе по делу о покушении на замакима Шымкента судья Абинур Карабаев неожиданно показал мне язык! Я, мягко сказать, подудивилась. Что случилось с Карабаевым? Чем вызван этот жест?» - поделилась своими впечатлениями Омарова.

И тут же предположила, что бы это могло означать:

«Судья Карабаев впервые видит в Шымкенте столичного журналиста».

«Судья Карабаев в душе заядлый тик-токер и последовал тренду».

«Я потрясающая женщина, всех от меня трясет, судья Карабаев не исключение».

Напомним, в эти дни в Шымкенте проходит судебный процесс по громкому делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова.