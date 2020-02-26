Судьям хотят предоставить право на единоличное рассмотрение отдельных вопросов

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечается в заключении к законопроекту, документ направлен на продолжение модернизации судебной системы, сокращение излишних судебных процедур, которые приводят к необоснованным затратам времени и ресурсов, внедрение передовых электронных сервисов и предусматривает три основных блока поправок по внедрению новых подходов к процессуальной роли судьи и других участников судопроизводства, оптимизации процессуальных действий, дальнейшей цифровизации судопроизводства.
"Для полного и своевременного рассмотрения дела судье предоставляется право принимать меры по проверке обоснованности доводов сторон и достоверности предоставленных ими доказательств, обсуждать со сторонами (стороной) обстоятельства дела, уточнять правовые позиции и доводы сторон, содействовать своевременному и полному сбору доказательств, их исследованию, давать судебные поручения, освобождать от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительством, назначать официального представителя-адвоката по отдельным категориям дел", - говорится в заключении.
Отмечается, что новый формат работы судов также связан с оптимизацией судопроизводства через расширение сферы применения упрощенного производства (увеличение ценового порога с 200 до 1000 МРП для физлиц, с 700 до 2000 МРП для юрлиц); сокращение отдельных процессуальных актов и действий; усиление роли альтернативных способов решения споров (примирительных процедур, арбитражного решения путем оптимизации порядка рассмотрения заявления о принудительном исполнении); совершенствование института тайны совещания; предоставление судье права на единоличное рассмотрение отдельных вопросов.