​Судят лжеполицейского

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Аслан КУДАБАЕВ, Костанай

Как следует из материалов дела, гражданин Ж. возле магазина «Юбилейный» остановил потерпевшего П. Молодому человеку он предъявил «корочку» красного цвета, представившись сотрудником полиции, который участвует в специальных оперативных мероприятиях по задержанию наркосбытчиков. Сказав, что П. похож на подозреваемого, заставил его выложить все из карманов. Парень, естественно, был в растерянности, чем и воспользовался мошенник, незаметно присвоив 20 тыс. тенге.
За два месяца лжеполицейский совершил несколько подобных преступлений. В результате обмана жителям Костаная нанесен материальный ущерб на общую сумму более полумиллиона тенге.

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