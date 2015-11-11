Судят лжеполицейского
420
Аслан КУДАБАЕВ, Костанай
Как следует из материалов дела, гражданин Ж. возле магазина «Юбилейный» остановил потерпевшего П. Молодому человеку он предъявил «корочку» красного цвета, представившись сотрудником полиции, который участвует в специальных оперативных мероприятиях по задержанию наркосбытчиков. Сказав, что П. похож на подозреваемого, заставил его выложить все из карманов. Парень, естественно, был в растерянности, чем и воспользовался мошенник, незаметно присвоив 20 тыс. тенге.
За два месяца лжеполицейский совершил несколько подобных преступлений. В результате обмана жителям Костаная нанесен материальный ущерб на общую сумму более полумиллиона тенге.