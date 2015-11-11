​Судят лжеполицейского

Как следует из материалов дела, гражданин Ж. возле магазина «Юбилейный» остановил потерпевшего П. Молодому человеку он предъявил «корочку» красного цвета, представившись сотрудником полиции, который участвует в специальных оперативных мероприятиях по задержанию наркосбытчиков. Сказав, что П. похож на подозреваемого, заставил его выложить все из карманов. Парень, естественно, был в растерянности, чем и воспользовался мошенник, незаметно присвоив 20 тыс. тенге.

За два месяца лжеполицейский совершил несколько подобных преступлений. В результате обмана жителям Костаная нанесен материальный ущерб на общую сумму более полумиллиона тенге.

