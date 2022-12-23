Судью в Алматинской области приговорили к 5 годам тюрьмы за мошенничество

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Судью в Алматинской области приговорили к 5 годам лишения свободы за мошенничество, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Талдыкорганского городского суда. 

Фото: astana.sud.kz

В Талдыкорганском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении судьи специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) Алматинской области Т., бизнесмена П., а также посредников А. и Ж. 

Т. обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном лицом, занимающим ответственную государственную должность; П. – в покушении на дачу взятки в значительном размере лицу, занимающему ответственную госдолжность, через посредника; А. и Ж. – в посредничестве во взяточничестве. 

Суд установил, что Т. будучи судьей СМЭС Алматинской области для хищения денег бизнесмена П. путем обмана и злоупотребления его доверием, с использованием своего служебного положения сообщила посредникам Ж. и А., что она якобы может повлиять на оставление в силе вынесенного ею решения в апелляционной инстанции Алматинского областного суда.

Директор товарищества П., пытаясь избежать неблагоприятных для его компании последствий, покушался на дачу взятки в 3 млн тенге через посредника судьям Алматинского областного суда за оставление в силе решения судьи Т., дополнили в пресс-службе суда. 

Отмечается, что А. и Ж. в свою очередь выступили посредниками в даче взятки.

"Т. признана виновной в совершении мошенничества, хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – гласит приговор суда.

П. также признан виновным, его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать госдолжности.

А. и Ж. назначили наказание по 1,5 года лишения свободы. Однако они были освобождены от него в соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 2 Закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан".

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

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