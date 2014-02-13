Сухофрукты в ассортименте

Российская сторона изъявила желание построить завод именно в Южном Казахстане, так как в регионе с каждым годом увеличивается сбор овощей и фруктов. При этом не всегда удается полностью реализовать и переработать полученный урожай.

Мировая практика свидетельствует, что ежегодно в США засушивают 20% урожая, в странах Европы – 16%. Данный способ имеет давнюю традицию и широко используется и в казахстанских аулах. Хозяйки знают, что в сухофруктах сохраняются витамины. К тому же технология производства не предполагает применение добавок и консервантов. После возведения и запуска завода Южный Казахстан может стать основным поставщиком сухих овощей и фруктов, в том числе и на российский рынок.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент