Сухостой горит в урочище "Кок-Жайлау" – видео

Сухостой горит в урочище «Кок-Жайлау» в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства про чрезвычайным ситуациям Казахстана.

26 сентября 09:44 часов на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Медеуском районе в урочище «Кок-Жайлау» (высота 1720 м) предварительно горит сухостой.

«По повышенному рангу задействован личный состав Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, работники Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Так как подъездных путей нет, спасатели поднимаются в пешем порядке.

По распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям для оперативного реагирования также задействован вертолет АО «Казавиаспас» МЧС РК с водно-сливным устройством», – рассказали в МЧС об оперативной обстановке.

Площадь пожара устанавливается.