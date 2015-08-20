Происшествия Сухостой в пригороде Усть-Каменогорска горит из-за учебных стрельбищ – предварительная версия Меруерт Нургазинова

Пожарные несколько часов тушат пожар в нескольких районах Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Так, по информации ведомства, в Тарбагатайском районе вторые сутки горит сухая трава на открытой территории, ориентировочная площадь 95 га. Пожарные держат ситуацию под контролем. В настоящий момент объявлена локализация.



"Жители Усть-Каменогорска без паники! В воздухе пахнет гарью. В районе поселка Аблакетки – в зоне стрельбищ – горит сухая трава. Работают 30 пожарных и 6 автоцистерн", – написали в своем официальном аккаунте пресс-служба ДЧС ВКО.



"По предварительной версии загорание могло произойти из-за учебных стрельбищ, которые до обеда проводили представители воинской части. Угрозы для близлежащих населенных пунктов нет", – сообщили корреспонденту Kazpravda.kz в пресс-службе ДЧС ВКО.



По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра на территории Восточно-Казахстанской области ожидается кратковременный дождь.

