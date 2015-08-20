Происшествия
Сухостой в пригороде Усть-Каменогорска горит из-за учебных стрельбищ – предварительная версия
Меруерт Нургазинова
Пожарные несколько часов тушат пожар в нескольких районах Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

Так, по информации ведомства, в Тарбагатайском районе вторые сутки горит сухая трава на открытой территории, ориентировочная площадь 95 га. Пожарные держат ситуацию под контролем. В настоящий момент объявлена локализация.

"Жители Усть-Каменогорска без паники! В воздухе пахнет гарью. В районе поселка Аблакетки – в зоне стрельбищ – горит сухая трава. Работают 30 пожарных и 6 автоцистерн", – написали в своем официальном аккаунте пресс-служба ДЧС ВКО. 

"По предварительной версии загорание могло произойти из-за учебных стрельбищ, которые до обеда проводили представители воинской части. Угрозы для близлежащих населенных пунктов нет", – сообщили корреспонденту Kazpravda.kz в пресс-службе ДЧС ВКО. 

По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра на территории Восточно-Казахстанской области ожидается кратковременный дождь.

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