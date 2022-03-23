Депутат Сената Парламента Султан Дюсембинов побывал с рабочей поездкой в Каратальском районе Алматинской области. Парламентарий ознакомился с ходом проведения капитального ремонта центральной районной больницы и средних школ, где обсудил проводимые и предстоящие работы с руководством подрядной организации. В ходе встречи было отмечено, что в рамках госпрограмм от районного центра занятости для проведения этих работ было трудоустроено 102 человека.

Также Султан Дюсембинов посетил город Текели, где ознакомился с работой газораспределительного пункта в городе, состоянием фильтровальных и насосных станций предприятия «Текели Су құбыры», обеспечивающего население питьевой водой.

О проводимой работе в стенах Сената депутат рассказал на встрече с членами Общественного совета. Кроме того, в ходе встречи большое внимание было уделено обсуждению инициатив Главы государства, озвученных им в Послании народу Казахстана. Сенатор отметил, что в связи с инициативой Президента о создании Национального Курултая, роль и значение Общественных советов теперь значительно повышается.

Одним из актуальных вопросов, понятых перед сенатором членами Совета, стала ситуация с полигонами ТБО.

«Данный вопрос часто поднимается населением при объезде регионов. Переработка ТБО и приведение в соответствие с требованиями законодательства мусорных полигонов - взяты на контроль, с моей стороны данный вопрос будет поднят перед уполномоченными органами на республиканском уровне», - отметил сенатор Султан Дюсембинов.

Кроме того, депутат посетил следственный изолятор города Талдыкорган, где ознакомился с ходом расследования «январских» событий. Султан Дюсембинов отметил, что в ходе проведения следственных действий, не должно быть допущено нарушений, а оценка событий должна быть справедливой.