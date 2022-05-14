Султан Дюсембинов: «Проведение референдума - это шаг, вызванный заботой о будущем страны»

Сенатор Султан Дюсембинов встретился с депутатами маслихата и руководителями учреждений города Талдыкорган. Депутат рассказал об основных направлениях конституционной реформы и ответил на актуальные вопросы горожан.

«Глава государства на недавней очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана заявил, что изменения и дополнения в наш Основной закон – Конституцию будут приняты всенародным референдумом. И это шаг, вызванный заботой о будущем нашей страны. В нынешнее время, когда обостряется мировая геополитическая ситуация, необходима национальная целостность, государственное единство, особенно поддержка нашего народа. Поэтому наш Президент предложил принять такое важное решение путем референдума» - сказал сенатор.

Также он отметил, что в соответствии с изменениями и дополнениями в Конституцию будут сокращены полномочия президента, значительно усилена роль парламента и маслихатов, системно укреплена правоохранительная сфера, значительно усилен механизм защиты конституционных прав и свобод граждан.

В завершение сенатор отметил, что депутатам маслихата и государственным учреждениям со своей стороны необходимо провести соответствующую разъяснительную работу с населением по референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию.