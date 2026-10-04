Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан

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Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид 5–6 октября посетит Казахстан с государственным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках визита запланированы переговоры с Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

«В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят перспективы укрепления политического диалога, а также расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества», – сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев и Хайсам бен Тарик Аль Саид также примут участие в работе казахско-оманского бизнес-форума.