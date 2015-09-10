Сумел достичь заветной цели Свежий выпуск 670 Дулат МОЛДАБАЕВ

В интересах науки

Все восемь дней, что Айдын Аимбетов находится на международной космической станции, он не только принимает участие в управлении отдельными системами космического корабля, но также занимается реализацией пятой научной программы космических исследований и экспериментов, разработанной Нацио­нальным центром космических исследований и технологий Казкосмоса.

Согласно программе планировалось выполнение работ по нескольким направлениям. Природно-ресурсный и геофизический мониторинг включает проведение съемки экологически кризисных территорий Казахстана: Аральского моря, нефтяных разливов в Каспийском море, пыльных бурь в Приаралье, а также исследования состояния и процессов в верхней атмосфере над регионами с грозовой активностью. По результатам будет проведена оценка экономического и экологического ущерба от загрязнения окружающей среды, исследованы колебания климата на экологически кризисных территориях Казахстана, просчитана вероятность развития чрезвычайных ситуаций.

В рамках физико-технических исследований ученые из КазНУ им. Аль-Фараби планируют выполнить фундаментальные исследования в области изучения физических свойств заряженных микрочастиц в условиях микрогравитации. А эксперимент «Кулоновский плазменный кристалл», который невозможно провести в земных условиях, служит для изучения динамических и структурных характеристик кулоновских систем, образуемых заряженными дисперсными диамагнитными макрочастицами в магнитной ловушке, и исследования процессов образования заряженными макрочастицами конденсированных пылевых сред – тех самых кулоновских кристаллов и кулоновских жидкостей. Эти данные могут использоваться в термоядерной энергетике, плазменной медицине, при производстве конструкционных нанокомпозитных материалов и в наноразмерном приборостроении.

В рамках исследований космической биомедицины и космической биотехнологии учеными из Института физио­логии человека и животных будет изучена операторская работоспособность космонавта в условиях космического полета, его психофизиологическое состояние в стрессовых условиях и их влияние на функциональную дея­тельность. Изготовленные учеными из Казахской академии питания специализированные продукты казахской кухни на основе кобыльего молока и конского жира обладают высокой пищевой и биологической ценностью и направленными медико-биологическими свойствами. Полученные результаты позволят оценить устойчивость организма к экстремальным условиям космического полета и разработать рекомендации по усовершенствованию уровня подготовки космонавтов. Итоги физиологических исследований будут использованы в области здравоохранения, спортивной медицины и антидопингового анализа. Научно-технические эксперименты на борту МКС послужат получению фундаментальных данных и прикладных результатов, которые будут использованы для решения социально-экономических задач и внедрения нау­коемких космических технологий в отраслях экономики Казахстана.



Под флагом казахстанских ВВС

Айдын Аимбетов 12 лет ждал своего звездного часа, верил в мечту и упорно шел к ней. Полковник Еркен Джумагалиев, заместитель командующего Военно-воздушными силами СВО ВС РК, как и Айдын, окончил школу в 1989 году и поступил в Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков им. главного маршала авиации П. Кутахова. В курсантские годы вместе проходили летную практику на учебных аэродромах в Азербайджане, осваивали реактивные учебно-тренировочные самолеты Л-39. Оба в 1993 году окончили училище с квалификацией «летчик-инженер».

Еркен Джумагалиев говорит, что Айдына всегда отличали тяга к знаниям и усидчивость, в итоге он окончил училище с отличием. В 1993–1994 годах служил летчиком в в/;ч 64207 на станции Луговой в Жамбылской области. Затем в течение шести лет – старшим летчиком в в/;ч 21751 в Талдыкоргане, с 2000 года – там же в должности командира авиационного звена авиационной эскадрильи на Су-27. У А. Аимбетова более 470 часов налета, он освоил четыре типа самолетов – Миг-23, МиГ-23МЛД, Миг-27, Су-27, выполнил более 360 прыжков с парашютом, став инструктором парашютно-десантной подготовки и офицером-водолазом.

Когда Айдын Аимбетов проходил подготовку в отряде космонавтов, Еркен Джумагалиев учился в Военно-воздушной академии им. Ю. Гагарина. Академия находилась в п. Монино, это совсем недалеко от Звездного городка. Ходил к нему в гости, и Айдын рассказывал об учебе, многочисленных экзаменах. Экзамены в отряде космонавтов совсем не похожи на классические испытания, когда надо ответить по билету на определенные вопросы, это беседа по многим направлениям, где необходимы полные знания и понимание всех вопросов.

– Полет в космос в 2009 году не состоялся, но до весны нынешнего года Айдын держал себя в нужной форме – физической и психологической, что позволило ему подготовиться в короткие сроки, – говорит Еркен Джумагалиев. – Все эти годы его поддерживали и в него верили любящие жена и дети.

Полет в космос Айдына, считает полковник, это и личная заслуга Президента Казахстана – Верховного Главнокомандующего Нурсултана Назарбаева. Примечательно, что Армавирское училище окончили и первый казахстанский космонавт Тохтар Аубакиров, в курсантские годы ставший для них примером, и генерал армии Мухтар Алтынбаев, внесший значительный вклад в становление и развитие казахстанской воен­ной авиации. Командующий казахстанскими ВВС генерал-майор авиации Даурен Косанов тоже выпускник Армавирского училища. Много раньше он был командиром эскадрильи и наставником Айдына.

– Взять на околоземную орбиту флаг казахстанских ВВС – инициатива Айдына Аимбетова, ведь начинал он летчиком-истребителем, – говорит Еркен Джумагалиев. – Увидеть Землю не из кабины истребителя, а из космоса – мечта каждого летчика. Мы, все авиаторы Казахстана, рады и горды за Айдына, желаем ему благополучного исхода экспедиции и скорейшего возвращения домой!



