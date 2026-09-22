Сумка с шестью миллионами тенге: таксист в Павлодаре помог пенсионерке вернуть деньги

Закон и Порядок

Необычная история произошла на одной из автомоек города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Таксист должен был доставить посылку в Алматы. В какой-то момент мужчина заметил, что из находившейся у него в авто сумки  высыпается крупа. Решив проверить ее содержимое, он обнаружил внутри крупную сумму денег. Заподозрив неладное, мужчина не стал разбираться самостоятельно и обратился в полицию.

Полицейские оперативно приступили к установлению обстоятельств произошедшего. Вскоре удалось установить, кому принадлежат деньги, а также связаться с их владелицей.

Как выяснилось, жительница Павлодарской области стала жертвой телефонных мошенников. Сначала ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками энергоснабжающей организации. Под предлогом замены электросчетчика они убедили женщину назвать код из SMS.

Позже с ней связались лица, представившиеся сотрудниками "электронного правительства", и сообщили, что якобы на ее имя оформлен кредит. Под предлогом его "закрытия" мошенники убедили женщину передать им 5 млн 970 тысяч тенге. Для получения денег злоумышленники использовали курьера, который передал пакет таксисту.

Благодаря бдительности водителя такси и действиям сотрудников полиции деньги в полном объеме вернули законной владелице.

Жительница Павлодара выразила искреннюю благодарность оперуполномоченным Жеңіс Еркіну и Ернуру Жақсылықову, а также таксисту. Благодаря их неравнодушию крупная сумма денег была возвращена потерпевшей.

Полиция напоминает: злоумышленники часто представляются сотрудниками государственных органов, банков и различных организаций. Не сообщайте посторонним лицам коды из SMS и другие конфиденциальные данные. Если вам поступил подозрительный звонок, прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с организацией по официальному номеру или сообщите в полицию по номеру "102".

#таксист #мошенники #пенсионерка #сумка

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