Сумма потенциалов

Участники форума пришли к единодушному мнению, что у Казахстана и Люксембурга есть несколько точек соприкосновения, способных благотворно повлиять на развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Во-первых, оба государства являются географическими цент­рами регионов – один в Европе, другой – в Центральной Азии. Во-вторых, что в Люксембурге, что в Казахстане одинаково толерантно относятся к вопросам поликультурного развития общест­ва. В-третьих, в обеих странах интеграционные процессы с точки зрения экономических выгод доминируют над политическими амбициями.

К вышеперечисленному можно добавить стратегически выгодное положение наших стран относительно центров влияния и наличие инфраструктурных возможностей для осуществления планов по решению сложных проблем, продиктованных сложившейся в мире геополитичес­кой ситуацией.

– Сейчас в Казахстане работают 45 компаний из Люксембурга, – сообщил президент торговой палаты «БеНиЛюкс» Денис Ван ден Вейх. – Нынче в составе миссии находятся представители еще 14 новых структур, что является подтверждением нашего большого интереса к республике. Мы здесь, чтобы показать: Казахстан – самое подходящее место в Центральной Азии, чтобы продвигать свой бизнес.

В Казахстане участники люксембургской деловой миссии посетили ряд инновационных объектов – индустриальные зоны, парки инновационных технологий, специальные экономические зоны. Встретились с представителями акиматов Алматы и Астаны, Внешнеторговой палаты Казахстана, АО «НК «Казах Инвест», АО «QazTrade» и иных квазигосударственных и частных структур.

– Для Люксембурга это уже не первая миссия в Казах­стан, – подчеркнул в своем выступлении президент торговой палаты Великого Герцогства Фернан Эрнстер. – Вашу страну посещал наш Премьер-министр. Шесть лет назад делегация побывала на ЭКСПО-2017, где был представлен люксембургский павильон. За годы взаимовыгодного сотрудничества наши страны провели много встреч, подписали важные соглашения и меморандумы, которые реально работают. Готовы и дальше развивать сотрудничество, особенно в сфере цифровизации, финансов, высоких технологий и устойчивого «зеленого» развития.

Стоит отметить, что приток инвестиций из Люксембурга в Казахстан на сегодняшний день достиг 354 млн долларов, а в 2022 году он составлял 202 млн долларов. Эксперты отмечают ежегодный прирост объемов двустороннего товарооборота. В качестве приоритетных направлений торгового сотрудничества участники форума отметили сферы IT, цифровизации, образования, финансовых услуг, транспорта, горнорудного и экологического секторов.