Сумма выплат за арендное жилье пересматриваться не будет – "Самрук-Қазына"
Ксения Воронина
Несмотря на рост курса доллара к тенге размер арендных платежей за жилье с последующим правом выкупа от АО "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына" останется прежним и пересматриваться не будет. Об этом в ходе брифинга в СЦК при Президенте РК заявил председатель правления фонда Ботал Палымбетов, передает Kazpravda.kz.
При этом, говоря о "Программе развития регионов до 2020 года", глава фонда отметил, что корректировка цен на квадратный метр нового жилья пока не определена.
"Мы не думаем, что будет какой-то большой скачок. Пока ждем. Не мы определяем увеличение, мы ссылаемся на комитет строительства", – уточнил он.
Палымбетов напомнил, что себестоимость одного квадратного метра на момент заключения договоров со строительными компаниями в 2012 году в регионах была на уровне 120 тыс. тенге за 1 кв. м, а в Алматы, Астане, Атырау и Актау – 150 тыс. тенге.
При этом в 2013–2014 годах стоимость "квадрата" выросла до 132 тыс. тенге в регионах и 164 тыс. тенге – в Алматы и Астане.
"На сегодня у нас 137 тысяч тенге за "квадрат" в регионах и 171 тысяча тенге в Алматы, Астане, Атырау и Актау. Каждый год рост идет примерно на 4–4,5%", – сказал глава фонда.