Суммарный потенциал прорыва Свежий выпуск 448 Беседовал Досжан НУРГАЛИЕВ

– Сергей Викторович, сегодня, в соответствии с генеральным курсом Главы государства, Казахстан активно взаимодействует с Организацией экономического сотрудничества по внедрению стандартов и передового опыта ОЭСР в нашу практику. Какие значимые слагаемые этого процесса вы можете отметить как практик и политик?

– Сегодня на долю стран ОЭСР, в которую входят 34 государства, приходится более 60% мирового ВВП. Между тем все эти страны в свое время проходили через те же процессы системной модернизации, через которые мы проходим сегодня. Разница только в том, что условия и потенциальные возможности у каждой страны различны. Например, 34-я страна ОЭСР – Эстония, экономика которой почти в 10 раз меньше по объему, чем наша, была принята в альянс лидеров глобального развития в 2010 году. Примечательно, что значительная часть экспорта этой страны состоит из традиционных товаров – продукции молочной, легкой, деревообрабатывающей и рыбной промышленности, конкурентоспособность которых на международном рынке определяется в большей мере дешевизной рабочей силы, нежели более весомыми параметрами качества, как энергоемкость, наукоемкость и прочее. Тем не менее членство в ОЭСР дает Эстонии возможность достижения в перспективе более высоких показателей по инвестициям, научным разработкам, производительности труда, развитию малого и среднего бизнеса, а также росту уровня жизни населения.

Казахстан уже перешагнул пятилетний рубеж активной реализации программы индустриализации, взяв курс на модернизацию и диверсификацию экономики. При этом индикаторы стран ОЭСР с учетом их будущей долгосрочной перспективы развития являются нашими базовыми приоритетами по вхождению в число 30 развитых государств мира.

Как известно, с 2013 года Совет ОЭСР впервые в своей глобальной практике начал выработку отдельных страновых программ сотрудничества с четверкой государств – кандидатов на членство в Организации – Казахстаном, Таиландом, Перу и Марокко. При этом активное сотрудничество с ОЭСР охватывает многие ключевые аспекты экономического и институционального развития нашей страны. И безусловно, это способствует совершенствованию национальной нормативно-правовой и законодательной базы в соответствии с международными стандартами и требованиями. Стандарты ОЭСР – это не только экономика, но и широкий спектр вопросов – от образования до строительства эффективного государственного аппарата. В этом формате развития План нации Главы государства – это пошаговая стратегия того, что и как нужно нам делать, чтобы занять достойное место в будущем среди передовых государств мира. В комплексе этих мероприятий порядка 15 первоочередных шагов направлены на формирование профессионального государственного аппарата, 19 – посвящены верховенству права. Отсюда и высокий уровень требования к законотворческому процессу, который должен быть более совершенным и стабильным, не подвергаясь, например, бесконечной корректировке со стороны исполнительной власти. В рамках данной работы Парламенту предстоит совершенствовать законодательство в сфере развития гражданского общества и формирования подотчетного государства. Проведение пяти институциональных реформ, обозначенных Главой государства, позволит повысить эффективность государственного управления и в целом обеспечить конкурентоспособность всей национальной экономики.

– В числе ключевых приоритетов проводимых реформ – продолжение программы индустриализации и диверсификации экономики. В рамках «100 шагов» немало задач предстоит решить и в аграрном секторе. Какие меры в целом предусматриваются сегодня по выводу АПК на интенсивный путь развития в соответствии с условиями ОЭСР?

– Еще в 2011 году эксперты ОЭСР приступили к проведению обзора сельскохозяйственной политики Казахстана, основным инструментом которого является оценка уровня поддержки сельскохозяйственных производителей. Проведение обзора и последующий регулярный мониторинг аграрной политики и сектора позволяют Казахстану принимать на постоянной основе непосредственное участие в работе Глобального форума ОЭСР по сельскому хозяйству. В июне 2012 года в Астане состоялась презентация экспертами ОЭСР предварительных результатов обзора аграрной политики Казахстана. Подчеркивая колоссальный потенциал аграрного сектора республики, зарубежные эксперты в числе прочих рекомендаций отмечали о необходимости расширения доступа иностранных инвесторов к сельхозугодиям и введения нормы стабильности законодательства в обрабатывающем секторе.

На сегодня далеко не все страны имеют потенциал развития сельского хозяйства, сравнимый с возможностями и значительными резервами Казахстана. Различные климатические условия респуб­лики благоприятствуют выращиванию множества культур умеренного теплового пояса и развитию животноводства. Безусловно, для своевременного решения вопросов агропромышленного сектора государством принимается комплекс мер, направленных на увеличение продукции АПК: растут объемы финансирования, разрабатываются новые программы, формируются новые механизмы господдержки. Из года в год статистика показывает положительную динамику в данной области – увеличение валового выпуска продукции, инвестиций в отечественное производство и создание новых сельхозпредприятий.

Однако действующих мер недостаточно, если на повестке дня все еще остро стоят вопросы импорта сельхозпродукции, роста цен на продовольственные товары при неизменности номенклатуры товаров в структуре экспорта сельхозпродукции. В этой связи в числе мер, обуславливающих решение данных проблем, Национальным планом предусматривается привлечение крупных зарубежных инвесторов в сферу АПК. Для этого внесены соответствующие поправки в законодательство по вопросам землепользования и другим аспектам развития.

Согласно результатам мониторингов, в стране более 18 тысяч земельных участков общей площадью 6,8 миллиона гектаров не используется владельцами. В связи с этим новыми поправками в земельное законодательство предусмот­рено увеличение ставки земельного налога в 5 раз с предоставлением права местным исполнительным органам повышать ставки по неиспользуемым землям в 10 раз. В то же время увеличение платы не коснется крестьянских или фермерских хозяйств, применяющих специальный налоговый режим на основе единого земельного налога. Также внесены соответствующие нормы в существующее законодательство с изменением порядка рассмотрения заявок на земельные участки в течение 35–40 дней и сокращением количества требуемых документов до 4 единиц. Согласно этим поправкам, все необходимые разрешения на земельные участки субъектам бизнеса должны предоставляться в течение 40 дней. Кроме того, в законопроекте имеются и изменения, касающиеся продления срока землепользования иностранными компаниями с 10 лет, как это имеет место сегодня, до срока окупаемости инвестиций.

Напомню, что в предыдущие годы в целях создания правовой основы реализации целого ряда совершенно новых инструментов государственной поддержки, Парламентом были приняты законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам агропромышленного комплекса», «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий». Кроме того, на стадии проработки находятся законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования зернового рынка» и «О сельскохозяйственной кооперации».

– Сергей Викторович, как депутат вы немало актуализируете вопросы конкурентоспособности отечественного бизнеса. Какие тенденции в этой сфере, на ваш взгляд, требуют кардинальных изменений с учетом деятельности в рамках ВТО?

– Следует отметить, что для большинства казахстанских предприятий, ориентированных на внут­ренний рынок, такие понятия, как «спрос» и «экономическая стабильность» являются взаимозависимыми категориями. Несомненно, стабильный потребительский спрос на рынке товаров и услуг – это сук, на котором сидит отечественный бизнес, развитие которого еще не достигло апогея, в то время как конкуренция на мировых рынках усиливается в связи с продолжающимся влиянием кризисных факторов на рост ведущих экономик мира. В этой ситуации важным условием экономической стабильности является расширение внутреннего спроса на продукцию и услуги отечественных компаний, ориентированных на собственный рынок.

Во время переговоров о вступ­лении Казахстана в ВТО самым спорным моментом был вопрос о субсидировании сельского хозяйства. При этом знаменательно, что Казахстан получил право субсидировать отрасль в объеме 8,5% от ВВП, в то время как Россия, Украина, Кыргызстан, Молдова, Грузия имеют лимит в пределах не более 5% от ВВП.

В соответствии с правилами ВТО, помимо этого, можно субсидировать еще в пределах 8,5% без привязки к конкретному продукту субсидирования процентной ставки, расходов на страхование и так далее. Таким образом, при вступ­лении в ВТО для сельского хозяйства Казахстана не будет никаких ограничений в стимулировании со стороны государства. И это следует понимать как важное достижение нашей страны, наряду с самим событием – членством Казахстана в этой глобальной организации.

– Судя по вашим выступлениям в прессе, на публике и трибунах власти, вы активный сторонник развития в стране и, в частности, Восточно-Казахстанском регионе таких уникальных отраслей АПК, как пчеловодство и мараловодство, а также наукоемких секторов – атомной энергетики и редкоземельной металлургии. Каких существенных сдвигов вы добились в этих направлениях?

– Сегодня каждое новое предприятие, вводимое в строй на волне государственной индустриальной стратегии, сопровождается широким общественным резонансом. При этом мало кто задумывается над тем, какую кардинально важную миссию в экономике страны выполняют эти индустриальные производства, более того, на технологиях какого уклада они основаны. Уверен, что с выходом новых индустриальных производств на проектные мощности, именно их товарные позиции составят в недалеком будущем тот суммарный потенциал, который обеспечит Казахстану более весомое значение и место в международной торговле.

Между тем дальнейшие перспективы экономики Казахстана во многом зависят от успешной реализации задач, обозначенных в Послании Президента Нурсултана­ Назарбаева народу Казахстана в 2014 году. В числе стратегических приоритетов настоящего и будущего времени отмечена важность развития рынка редких и редкоземельных металлов, по которым Казахстан является одним из богатейших стран мира. Есть вполне обоснованная вероятность, что наша страна могла бы стать мировым лидером в сфере добычи, селекции и получения чистых РМ и РЗМ, а также их соединений, с дальнейшим развитием полупроводниковой, электронной, приборостроительной и других передовых отраслей высоких переделов.

Эксперты отмечают, что практически все разрабатываемые или разведанные запасы минеральных руд Казахстана имеют в своем составе РМ и РЗМ. По большому счету вопрос о налаживании в стране замкнутой цепочки производства редкоземельных элементов пока не решен. А при активизации действий в этом направлении была бы возможность не только создать целую отрасль, но и вывести металлургическую промышленность Казахстана на качественно новый технологический уровень – на лидирующие позиции мирового рынка.

Что касается субсидирования мараловодства и пчеловодства, то в решении этих вопросов сегодня в целом мы достигли гораздо большего взаимопонимания со стороны Министерства сельского хозяйства и Правительства, чем раньше. Надеюсь, что на этом дело не остановится.



