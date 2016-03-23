​Суммируя впечатления

Волонтеры подбирались с помощью коллег из неправительственных, молодежных, женских, ветеранских организаций, все они про­шли тщательную подготовку. Для этого проводились инструктажи, семинары-тренинги. Работали наши представители по велению гражданского долга, при полном взаимопонимании с наблюдателями из числа доверенных лиц кандидатов в маслихаты всех уровней и политических партий – таковых было зарегистрировано соответственно 3,5 и 2,5 тыс., а также с международными наблюдателями из миссии СНГ, охватившими около 100 избирательных участков в областном центре и сельской местности.

Все стороны единодушно отметили высокую активность североказахстанцев (явка, по предварительным данным, составила более 81,5%), профессионализм действий избирательных комиссий, приподнятую атмосферу выборов и их организацию в строгом соответствии с законодательством.