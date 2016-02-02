Статьи Суммы утверждены Юлия МАГЕР

Согласно принятому Центризбиркомом постановлению в соответствии с законодательством каждому зарегистрированному кандидату в депутаты областных, городов Астаны и Алматы маслихатов на агитационные мероприятия и транспортные расходы из бюджета будет выделено 245 тыс. тенге, а кандидату в депутаты городских и районных маслихатов – 153 тыс. тенге.

Кроме того, на заседании ЦИК был рассмотрен вопрос о назначении членов территориальных избирательных комиссий вместо выбывших. В соответствии с частью второй пункта 6 и пунктом 8 статьи 19 Закона о выборах Центризбирком до избрания в порядке, установленном избирательным законодательством, назначил А. Шефера членом городской избирательной комиссии города Астаны и В. Пака членом Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссии вместо выбывших.

