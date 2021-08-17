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Сумукхва в Нур-Султане
Александра Власова

Выставка организована Корейским культурным центром посольства Республики Корея в честь 30-летия Независимос­ти Республики Казахстан.

Сумукхва – традиционная корейская живопись тушью. Обычно картины выполнены черной тушью с эффектом светотени, без добавления цвета. Но может использоваться и легкое окрашивание в другие цвета.

На вернисаже об экспозиции рассказал заместитель директора Национального музея Абай Сатубалдин. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Казахстане Ку Хонг-сок поздравил собравшихся с 30-летием Независимости и отметил взаимную дружбу между двумя странами, а также укрепление сот­рудничества в сфере культуры и искусства.

– Выражаю благодарность коллективу Национального музея за проведение выставки корейского традиционного изобразительного искусства и гостям, посетившим ее. Думаю, что наша выставка, которая проходит в преддверии 30-летия Независимости Казахстана и государственного визита Президента страны Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея, а также в честь празднования Дня освобож­дения Кореи, вам понравится, – сказал Ку Хонг-сок.

В экспозиции представлены работы 28 знаменитых мастеров из провинции Чолла-Намдо и других регионов республики. Прекрасные пейзажи сочетают современные элементы с традиционной техникой живописи. Затронуты в произведениях и философские темы.

Например, художник Бэк Миринэ выразила бесконечный цикл зарождения и исчезновения мира. На картине Ким Бонгбин цветки сливы, раскрывшиеся от энергии весны и обнимающие теплый солнечный свет после смены холодного сезона, олицетворяют образ родного города автора. Шин Енгхо изобразил муравья, неторопливо движущегося по стволу бамбука и символизирующего человека, живущего в эпоху «новых кочевников».

Губернатор провинции Чолла-Намдо Ким Енгрок в своем виртуальном отклике отметил: «Мы представили в Казахстане корейскую живопись тушью сумукхва, которая постепенно превратилась в уникальный стиль. Надеюсь, что посетители выставки смогут ощутить ее красоту, увидеть, как традиционная живопись сумела развиться в современное искусство».

Директор Корейского культурного центра Ли Херан уверена, что выставка Sumukhwa Monologue наполнит своим теп­лом жителей Казахстана в сложных условиях пандемии и станет еще одной платформой, позволяю­щей казахстанцам узнать больше о Корее и корейской культуре.

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