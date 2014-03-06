Сунита УИЛЬЯМС, астронавт NASA: Возвращаясь из космоса на землю Казахстана, чувствуем: мы дома

– Являясь представителем NASA в России, я часто бываю в Казахстане – как на запуске экипажей, так и при их посадке. Это действительно родной дом для тех, кто возвращается из полетов в космос. Когда мы приземляемся в Казахстане, хотя он и находится за тысячи миль от наших родных городов, мы все – астронавты и космонавты – знаем, что мы дома. Это необыкновенное чувство. Мы понимаем, как много значит для каждого из нас приземлиться на этой планете – это семья и друзья, это природа и животный мир, погода, такая непохожая в разных частях нашего дома – земли. Поэтому Казахстан воспринимается нами как колыбель планеты по имени Земля.

– К чему готовитесь сейчас? Поделитесь космическими планами.

– В ближайшие дни приеду в Казахстан для встречи на земле очередного экипажа из космоса.

Что же касается моих перспектив, то еще точно не знаю, что будет дальше. Конечно, хотелось бы еще раз побывать в космосе – может быть, в качестве наставника, может быть, на новом космическом корабле. Еще я хотела бы преподавать детям математику и естественные науки, заинтересовать их в исследовании космоса, чтобы им это нравилось.

– Сунита, вы установили рекорд по продолжительности пребывания женщины в космическом полете. Чем для вас является космос – увлечением, смыслом жизни или просто тяжелой работой?

– Космос много значит для меня! Я счастлива, что выпала возможность побывать в космосе и увидеть оттуда нашу планету. Оттуда видно, насколько хрупок наш мир, и что необходимо заботиться о нем не только ради нас, а ради каждого, кому выпало счастье жить на планете по имени Земля. Здесь – и нигде больше – мы живем. Нам всем нужно работать вместе, относиться друг к другу с уважением и интересом.

– Вы совершили самое большое количество выходов в открытый космос и являетесь рекордсменкой среди женщин по суммарному времени работы в открытом космическом пространстве. Какой из них стал самым сложным?

– Мне повезло, что я оказалась в нужном месте и в нужное время, чтобы выйти в открытый космос. Конечно, это большая физическая нагрузка – костюм весит более 300 фунтов и в нем нелегко двигаться. Но самый важный аспект в этом выходе – интеллектуальный: надо было работать и время от времени останавливаться, чтобы осознать и увидеть, где я и что это за огромное неизвестное пространство. Невероятные ощущения, заставляющие видеть жизнь в перспективе! Там так много неизведанного, но надо быть предприимчивыми и смелыми, чтобы идти дальше.

– Ваш отец – индиец, мама – словенка. А кем ощущаете вы себя? Расскажите о себе – как попали на флот, стали летчиком ВМС. Если можно, то и об участии в боевых операциях – «Щит пустыни» или о ликвидации последствий урагана Эндрю в 1992 году.

– Как сказал мой друг Калпана Шавла, я чувствую себя гражданином Вселенной. Я рада, что мои родители разных национальностей, культур. Это дало мне возможность самой увидеть, что такое сострадание, понимание, терпимость и любовь даже между очень разными культурами. По роду своей профессии я имела возможность поездить по всему миру и многое сделать – защитить, оказать помощь попавшим в беду во время стихийного бедствия. Встречаясь с разными людьми, я поняла, что все мы просто люди здесь на этой планете. Вместе мы лучше и умнее. В наших общих интересах помочь нашей планете. Работа с международным экипажем лишний раз подтверждает насколько важно добиваться общей цели вместе.

– Когда вас зачислили в 17-й отряд астронавтов NASA, то в каких научно-технических проектах участвовали?

– Мой первый полет 2006 года пришелся прямо на середину строительства МКС, а второй в 2012 году – на время, когда строительство закончилось, и тогда акцент сместился на научные исследования в лабораториях мирового класса. Это удивительный проект международного сотрудничества и научных исследований.

– И все же – первый полет в космос в 2006 году в составе основного экипажа 14-й экспедиции МКС... Каким он запомнился вам?

– Я так много узнала от опытной команды экипажа – Майкла Лопеса-Алегрия и Миши Тюрина. Нас было двое американцев и русский, но мы были очень интернациональной командой с самого начала, Майкл – испанский американец, а я –индийская американка. Мы сразу же начали делиться историями из нашей жизни, и я узнала не только, как жить и работать в космосе, но и ценность команды в космосе. А это ключ к успеху в исследовательской миссии.

– В следующем году вы стали первым человеком, пробежавшим марафон в космосе. Это был космический эксперимент или PR-акция?

– И то и другое. Конечно, я хотела проверить себя и посмотреть, сколько могу сделать, но на самом деле важно было показать, что даже астронавтам нужно работать, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. А еще нужно было донести до детей, что спорт – повседневная и необходимая часть жизни каждого человека. Я хотела, чтобы дети поняли: они не должны воспринимать свое здоровье как должное и быть благодарными, что живут на этой прекрасной планете, где они могут бегать, гулять, плавать, когда хотят.

– Второй полет в 2012 году на корабле «Союз ТМА-05М» в качестве бортинженера стал самым интересным и насыщенным?

– Конечно. Я считаю, что все космические полеты интересны: находиться в космосе – так захватывающе и красиво! А быть бортинженером «Союза» – еще и профессиональное удовлетворение. Я приобрела очень полезные навыки, а инструктаж был просто замечательный. К концу обучения у меня сформировалась полная уверенность, что могу летать на «Союзах». Это заслуга замечательных инструкторов Звездного городка.

– Больше недели МКС испытывала трудности с электроснабжением, и… случилось чудо. СМИ тогда сообщали, что космическая станция стоимостью в 100 миллиардов была починена зубной щеткой за три доллара. И сделали это вы! Как возникло это рациональное решение?

– Ну, зубная щетка – это только небольшая часть всего ремонта. Нам с Аки очень помог­ли советы и инструкции, как восстановить блок питания МКС. Мы составили план, и он сработал. Это была на самом деле работа многих и многих преданных своему делу людей, работающих на МКС. Я считаю, что вместе как команда мы смогли бы все уладить и исправить на МКС.

– Известно, что вам очень нравятся эксперименты, связанные с биологией и медициной. Почему?

– Нам нужны такие эксперименты, чтобы убедиться, что мы, люди, готовы продолжать исследования на околоземной орбите. Предстоит еще так много узнать, например, что происходит с человеческим организмом, находящимся длительное время в космическом пространстве и под воздействием радиации. И все это для того, чтобы сконструировать более совершенные космические аппараты для полетов в космос последующих поколений, чтобы космические путешествия были лучше в будущем. Над этим нужно работать, и это в наших силах.

– Космонавты МКС отметили доставку мороженого вечеринкой. Эта новость поразила и озадачила. Домашнее ванильно-шоколадное мороженое, которое доставил на борт американский корабль Dragon… – это сказка. Может быть, пофантазируете: каким вам видится развитие космических исследований и будущее человечества? Вы верите в НЛО?

– Изучение космоса, конечно, будет продолжаться. Человеческому сердцу хочется знать все больше и больше. Не могу сказать, сколько уйдет времени на развитие технологий, с помощью которых человек сможет покидать околоземную орбиту и исследовать другие планеты, но я уверена, это произойдет. Убеждена, что мы опять долетим до Луны, она же так близко! И будем использовать этот опыт, чтобы потом, шаг за шагом двигаться дальше и дальше от планеты Земля. Убеждена, что настанет день, когда люди будут путешествовать на другие планеты в другой галактике, и найдут там какие-то формы жизни.

Я не знаю точно об НЛО, но думаю, среди миллионов звезд в нашей Вселенной должны быть другие цивилизации.

– После возвращения на землю в 2007 году вы состригли длинные волосы и отдали их в благотворительный фонд для женщин, потерявших волосы в результате химиотерапии. Почему?

– А почему бы и нет! Я, молодая индийская девушка с длинными волосами, раньше считала, что прически определяют нас. Побывав в космосе, я больше так не думаю. Это атрибут, признак каждого из нас, но не определяющий. И я решила, что самое меньшее, что я могу сделать, это пожерт­вовать то, что у меня есть для тех, у кого этого нет. Это символ того, как мы можем помочь друг другу, когда нам плохо по той или иной причине. Просто это в знак моей признательности за мужество этих людей.

– У вас яркая, насыщенная событиями и тренировками жизнь. А где вы находите время для семьи, для прогулок с терьером по кличке Горби?

– Для семьи, друзей и Горби всегда есть время! Взаимоотношения с другими – это смысл жизни, нужно выявлять и развивать лучшие качества, узнавать друг о друге. Семья и друзья формируют нас. Я благодарна, что вокруг меня так много замечательных людей и так много возможностей насладиться вместе природой и миром вокруг нас.

– Космос и женщины – это особый разговор или уже обычная практика для американской космонавтики?

– Я думаю, что присутствие и мужчин, и женщин в космической промышленности США – уже обычное явление. У каждого из нас есть возможность заниматься тем, что нам нравится. Разумеется, нужно быть квалифицированным и компетентным в своей работе, чтобы добиться успеха и определенных целей. Равные возможности для мужчин и женщин в выборе профессии – это обычная практика, и стать астронавтом – одна из этих возможностей.

Завершая наш разговор, я хотела бы поздравить женщин Казахстана с наступающим праздником – 8 Марта. Космических вам высот!

Татьяна БРАУН