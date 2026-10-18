Сункар Канибек принес Казахстану золото мирового первенства по карате

В финале мирового первенства в Польше спортсмен из Кызылорды одержал уверенную победу над представителем Шотландии со счетом 4:0

Фото: Федерация карате РК

Казахстанский каратист Сункар Канибек завоевал золотую медаль чемпионата мира среди кадетов, юниоров и молодежи, который проходит в польском городе Бельско-Бяла, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию карате РК.

Казахстанец выступил в соревнованиях по кумите среди юниоров в весовой категории до 76 килограммов. В решающем поединке он встретился с представителем Шотландии Калленом Броди и одержал победу со счетом 4:0.

«Сункар повторил достижение своего соотечественника Алихана Кадыргали, который в 2024 году также стал чемпионом мира в этой весовой категории», — сообщили в Федерации карате Казахстана.

Серебряную медаль завоевал шотландец Каллен Броди. Бронзовыми призерами стали Армандо Муца из Албании и Бадер Аль-Баргави из Саудовской Аравии.

Сункар Канибек - воспитанник кызылординской школы карате. Ранее он неоднократно побеждал на международных турнирах молодежной лиги Karate 1 - Youth League, в том числе в Фуджейре и Гвадалахаре.