​«Сункар» расправляет крылья

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

На волю отпустят пять беркутов. Будущим «выпускникам» «Сункара» сейчас четыре месяца, и они готовятся встать на крыло. Это стало возможным благодаря отечественному проекту «Внеси свой вклад. Сохрани природу» по восстановлению популяции беркутов. Напомним, что эта уникальная программа стартовала в 2012 году, а ее участниками стали единственный в СНГ питомник хищных птиц «Сункар», Институт зоологии РК и одна из частных компаний. Всего за четыре года в рамках проекта было выпущено 15 птенцов королей неба. И не только их. Популяцию редких видов хищных птиц «Сункар» пополняет давно и весьма активно.

– Разведением и сохранением пернатых хищников наш питомник занимается с 1989 года, – отмечает его директор Ашот Анзоров. – В нашем центре представлены все виды редких исчезающих видов хищных птиц, обитающих на территории Казахстана. За четверть века «Сункаром» в дикую природу выпущено 635 птенцов соколов, грифов и филинов. К проекту «Внеси свой вклад. Сохрани природу» мы подключились сразу и с большим воодушевлением.

Здесь содержится четыре размножающиеся пары беркутов. Живи они на воле, то большая часть их потомства гибла бы. Ведь в дикой природе из всей кладки орлов, в которой 2-3 яйца, обычно выживает только один птенец. «Сункар» сохраняет и выращивает 99,9% поголовья пернатых хищников.

– Яйца мы помещаем в инкубатор, – рассказывает сотрудник питомника Галина Осипова. – В этих камерах созданы все условия внешней среды, благотворно воздействующие на развитие эмбриона. Проводится и биологический контроль роста плода, что также помогает улучшить результаты инкубации.

Новорожденные птенцы живут в инкубаторе несколько дней и находятся под пристальным вниманием орнитологов. Наблюдая за этими пищащими крохами, они не перестают ими умиляться.

– Орлята, как и все птенцы, очень милые и чудные, – улыбаются их няни в белых халатах. – Они покрыты серовато-белым пухом, а самый крупный однодневный беркутенок весит всего сто граммов. Но не успев вылупиться из яйца, они уже проявляют свой хищный нрав: начинают делить корм, нередко дело даже доходит до драки!

Растут беркутята очень быстро. Уже через месяц меняют свой пух на жесткие перья. И буквально на глазах превращаются в грозных птиц с огромным клювом и мощными лапами. Окрепших в тепличных условиях орлят возвращают туда, откуда взяли: подсаживают в гнезда их родителям. Те принимают их с огромной радостью. И немудрено: эти величественные и грозные птицы – очень заботливые и нежные родители.

Через три месяца птенцов переводят в специальные облеточные вольеры, где они готовятся к жизни на воле.

– Совместно с орнитологами наш соколиный центр разработал два метода выпуска птенцов в дикую природу: подсаживание их в гнезда к диким птицам и выпуск птенцов, уже подготовленных к жизни в дикой природе, – уточняет Ашот Анзоров. – Прежде мы использовали первый способ. Но выискивать гнезда беркутов – занятие очень долгое и трудное. Они вьют их на высоте трех-четырех тысяч метров в труднодоступных, скрытых от глаз человека местах. И сейчас мы используем второй метод.

– В адаптационных вольерах орлята учатся летать и добывать себе пищу, – уточняет Галина Осипова. – Сначала мы потчуем их мышами. Привыкшие к тому, что еду им приносят родители, внимание на это яство они сперва не обращают. Но, как говорится, голод – не тетка. Проголодавшись, птенцы замечают мышей и начинают на них охотиться. Постепенно «обед» увеличивается в размерах. И беркутята «добывают» себе крыс, кроликов, кур и голубей.

Еще полностью исключен их контакт с человеком. Ведь на воле хищные птицы должны держаться от него как можно дальше. Поэтому корм птенцам приносят до восхода солнца, и делает это только один сотрудник «Сункара».

В свободный полет беркутов отпускают в пригороде Алматы. Чаще всего – в одном из охотничьих хозяйств, что в 200 км от города. У него большая труднодоступная территория, она охраняется, и там богатая кормовая база. Все это очень важно, ведь к присутствию человека орлы очень чувствительны. Дальнейшую судьбу этих «выпускников» орнитологи отслеживают в течение месяца благодаря чипам. Участники программы заверяют, что птенцы хорошо приживаются на воле, а это значит, что эксперимент проходит успешно.

По данным проведенных исследований в рамках проекта, численность беркутов на территории нашей страны составляет около 2 тысяч особей. Этого недостаточно для сохранения и тем более развития популяции этой величественной птицы. Возможно, уникальный эксперимент станет одним из способов ее восстановления.

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