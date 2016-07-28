Суперкомпьютер нового поколения будет создан в Китае к 2020 году

Китайские ученые начали разрабатывать прототип суперкомпьютера нового поколения, который будет способен выполнять миллиард миллиардов операций в секунду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА "Синьхуа".

Государственный центр суперкомпьютерных вычислений в северокитайском городе Тяньцзинь разрабатывает супермощную вычислительную машину вместе с Национальным университетом оборонных технологий, сообщил помощник главы центра Мэн Сянфэй. Цель состоит в том, чтобы построить компьютер, который будет способен выполнять квинтильон операций в секунду, к 2020 году.

Он будет в 200 раз быстрее, чем китайский суперкомпьютер "Тяньхэ-1", и даже быстрее, чем самые мощные вычислительные машины в мире, рассказал Мэн Сянфэй. Новый проект будет развивать существующие теории, технические и программные системы.

Предполагается, что прототип машины будет готов к началу 2018 года. Новая вычислительная машина станет огромным шагом вперед с точки зрения интенсивности вычислений, емкости одной микросхемы и скорости передачи данных.

В 2010 году появился на свет первый в Китае суперкомпьютер с производительностью квадриллион вычислений в секунду "Тяньхэ-1". В настоящее время "Тяньхэ-1" поддерживает выполнение различных задач, включая разведку нефти, производство оборудования высокого класса, биологическую медицину и анимационный дизайн. Суперкомпьютер обслуживает около 1 000 клиентов.

