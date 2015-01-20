Суперкубок наций по боксу завоевали казахстанки в Сербии

Спорт
683
Фото с сайта sports.kz
Делегация из Казахстана завоевала бронзовый и золотой кубок, а также главный приз – суперкубок IV Кубка наций – в сербском городе Суботица на IV Кубке наций среди девушек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.

"В соревнованиях среди юниорок казахстанки заняли общекомандное третье место. Девушки из молодежной сборной Казахстана среди сверстниц завоевали больше всех наград и заняли первое место. Тренирует девушек из юниорской и молодежной сборной страны Аягабек Ерик, являющийся также старшим тренером ЦОПа", – говорится в распространенной информации.

"В турнире среди взрослых девушки, ведомые тренером женской НСК сборной Казахстана Шамилем Сафиуллиным, заняли общекомандное первое место, с большим отрывом по числу наград опередив остальные страны-участницы", – отмечается в сообщении.

Популярное

Все
Найти свою игру
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Всадницы возвращаются домой
Когда волк не помощник
Как нам "возвысить Степь..."
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Для ума и сердца
Рыбаки на промысле
Мультфильм как жизнь
Искусство для всех
Газопровод – невидимка
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Взгляд, жест, пируэт
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Всадницы возвращаются домой
Найти свою игру
Чемпионат Азии по настольному теннису впервые пройдет в Каз…
Золотые медали Казахстана на Азиатских играх последних 7 лет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]