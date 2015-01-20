Суперкубок наций по боксу завоевали казахстанки в Сербии

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Делегация из Казахстана завоевала бронзовый и золотой кубок, а также главный приз – суперкубок IV Кубка наций – в сербском городе Суботица на IV Кубке наций среди девушек, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz.
"В соревнованиях среди юниорок казахстанки заняли общекомандное третье место. Девушки из молодежной сборной Казахстана среди сверстниц завоевали больше всех наград и заняли первое место. Тренирует девушек из юниорской и молодежной сборной страны Аягабек Ерик, являющийся также старшим тренером ЦОПа", – говорится в распространенной информации.
"В турнире среди взрослых девушки, ведомые тренером женской НСК сборной Казахстана Шамилем Сафиуллиным, заняли общекомандное первое место, с большим отрывом по числу наград опередив остальные страны-участницы", – отмечается в сообщении.