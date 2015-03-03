Суперкубок страны – у «Астаны» Свежий выпуск Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

С этим событием игроков и тренерский состав «Астаны» поздравил Глава государства Нурсултан Назарбаев, который побывал на стартовой игре нового сезона чемпионата страны по футболу. Президент пожелал дальнейших успехов участникам игры и лично вручил Суперкубок победителям.

Матч, состоявшийся в первый день весны, вызвал большой интерес у зрителей. На нем присутствовало около 20 тыс. поклонников действующего чемпиона респуб­лики – ФК «Астана» – и обладателя Кубка страны-2014 – алматинского «Кайрата».

Обслуживала игру судейская бригада из Швеции, работавшая на чемпионате мира в Бразилии, а трансляция велась не только на нашу республику, но и на Россию, Турцию, Украину, Беларусь, Молдову и другие страны.

Борьба на поле (с небольшим преимуществом столичных игроков во второй половине встречи) шла до финального свистка – видно было, что команды иногда излишне осторожничали. Чтобы выявить победителя, соперникам пришлось сыграть не только 90 минут основного времени, но и два дополнительных экстра-тайма по 15 минут.

Однако счет так и остался неизменным – 0:0. Лишь после этого пришлось прибегнуть к серии послематчевых пенальти, и тут в воротах своим мастерством блеснул вратарь национальной сборной Казахстана и «Астаны» Ненад Эрич, отразивший три 11-метровых от «Кайрата».

Точку же в игре поставил капитан столичной коман­ды Абзал Бейсебеков, свой удар исполнивший со стопроцентной точностью. Счет 3:2 (по пенальти) принес первый трофей нового сезона дружине из главного города страны.



