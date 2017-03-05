​Суперкубок у «Кайрата»

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Абзал Камбар
фото Юрия Беккера

«Кайрат» и «Астана» уже в третий раз в своей истории разыграли Суперкубок Казахстана. В 2015 году сильнее в серии послематчевых пенальти (3:2) оказался столичный клуб, а в 2016-м, также победив по пенальти (5:4), реванш взяли алматинцы.

В нынешнем году очередной розыгрыш почетного трофея состоялся в Алматы, встреча закончилась в основное время со счетом 2:0 в пользу «Кайрата». Несмотря на начало сезона, команды продемонстрировали очень добротный футбол. При этом первыми опасный момент создали номинальные гости – на четвертой минуте форвард «Астаны» Жуниор Кабананга после дальнего заброса продавил защитников, вошел в штрафную, и лишь в последний момент мяч неудачно скользнул, пролетев мимо ворот.

Первый тайм так и закончился со счетом 0:0, хотя команды и имели возможность открыть счет. Казалось, матч идет к очередной ничьей и серии пенальти, но алматинцы, собравшись при поддержке своих неистовых болельщиков, забили гол на 75-й минуте. Отличился капитан «Кайрата» Бауыржан Исламхан, навесивший с левого фланга в штрафную, где самым расторопным оказался Сезар Арзо, точно переправивший мяч в сетку ворот. «Астана» в ответ усилила давление, но это ей ничего не дало. Более того, в уже добавленное время алматинцы очень удачно убежали в контратаку, а там точным ударом точку в матче поставил Исламбек Куат.

Таким образом, алматинский «Кайрат» во второй раз в своей истории выиграл Суперкубок Казахстана по футболу и по этому показателю догнал «Астану». Самым же титулованным клубом остается «Актобе», в активе которого три Суперкубка Казахстана.

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