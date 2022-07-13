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Общество , В мире
Суперлуние 2022 года наступит 13 июля

Полнолуние наступит 13 июля в 21:38 мск, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Полнолуние наступит вечером 13 июля, всего через девять часов после прохождения Луной самой близкой к Земле точки, астрономы называют такое явление Суперлунием, сообщили в Московском планетарии.

"Тринадцатого июля наблюдаем Суперлуние 2022 года. В этот день произойдет совпадение двух важных астрономических моментов, связанных с Луной: это перигей и полнолуние", - говорится в сообщении.

Астрономы пояснили, что перигеем называется точка на орбите Луны, когда она подходит к Земле на минимальное расстояние. В 2022 году это произойдет в 12.09 мск 13 июля - от планеты до её спутника будет всего чуть более 357 тысяч километров. Полнолуние наступит в 21.38 мск в этот же день.

"Тринадцатого июля полная Луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигает максимальной высоты над южным горизонтом. Всю ночь, до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец", - уточнили в планетарии.

При ясной погоде немного восточнее (левее) Луны можно будет увидеть две планеты - Сатурн и Юпитер, которые будут сопровождать Суперлуну. Над Луной будут сиять три звезды Летнего треугольника, а правее (западнее) яркий Арктур из созвездия Волопас.

Суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а полнолуние наступает с разницей менее трех дней от момента прохождения луной перигея. Совпадения перигея и полнолуния бывают каждый год, но случаи, когда между ними менее девяти часов – редкость.

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