«Суперлюди» из Алматы, или Экшн-характер казахских джигитов Свежий выпуск 865 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Мировое признание сумели завоевать только три группы конных каскадеров. Это казахские артисты, испанские и английские. Продюсеры всего мира знают о них и стремятся заключать контракты именно с ними. Например, каждый год Жайдарбек Кунгужинов подписывает по три-четыре соглашения с известными кинокомпаниями.

– В прошлом году наша группа участвовала в съемках американской картины «Марко Поло», где я ставил конно-акробатические трюки, а также играл роль сотника и работал каскадером, – рассказывает Жандарбек. – Главными продюсерами этого фильма являются знаменитые братья Вайнштайн, с которыми все хотят работать. Они еще в 2014 году сделали резерв на меня.

Жайдарбек еще находился на съемочной площадке, когда ему позвонил помощник Константина Эрнста с Первого канала и попросил приехать на их международный проект «Викинг», чтобы помочь снять сцены боя и драки. «Викингов» в России уже назвали суперпроектом десятилетия, и Жайдарбек с удовольствием согласился принять участие в такой интересной картине. Приехал вместе с группой из 40 каскадеров и привез 20 лошадей. В марте нынешнего года они отработали контракт и поставили россиянам экшн-трюки. После завершения съемок Константин Эрнст написал благодарственное письмо, где признался, что впервые увидел в работе таких высокопрофессиональных каскадеров, и даже назвал казахских артистов «суперлюдьми».

В России, по словам Жайдарбека, достаточно своих конно-акробатических групп. Но на Первом канале выбрали артистов из Казгосцирка.

– Наверное, посчитали, что мы хорошо ставим конные трюки именно в жанре экшн, – скромно объясняет он. Совершать быстрые, сложные и разнообразные трюки на лошадях непросто. Особенно на скаку, при падении или в прыжке на коня с высоты и в других опасных ситуациях, когда от каскадеров требуются мгновенная реакция и быстрота действий.

– Перед нашей встречей мне успели позвонить с предложениями из Англии, Венесуэлы и Иордании, – продолжил разговор Жайдарбек. – А совсем скоро со своей группой я уезжаю в Венгрию, где продолжается американский проект – «Марко Поло-2». ­После Венгрии снимать будут в Словакии и Малайзии.

Востребованность в профессио­нальных каскадерах очень высока. В начале своей карьеры Жайдарбек задался вопросом, почему в Голливуде до сих пор нет ни одного каскадера из Казахстана. В чем здесь секрет? И поехал в 2005 году учиться в США. По его словам, секрет оказался прост: нужны жесткая самодисциплина, контроль и бесконечные тренировки. В том числе с лошадьми. То есть быть каскадером, способным сниматься в жанре экшн, с мгновенной реакцией и быстрой сменой трюков. Это большой труд.

– Но нам это нравится, – утверждает мастер.

Необходимость каждодневных и многочасовых тренировок он объясняет тем, что иначе можно переломать руки и ноги. Ведь артисту приходится падать, прыгать, ударяться, уметь мгновенно откатываться из-под наезжающего грузовика или падающей почти 400-килограммовой лошади. И даже несмотря на опыт, во время съемок «Дневного дозора» Жайдарбек повредил позвоночник. Но уже через два дня он затянулся корсетом и пришел на съемочную площадку, так как режиссер Тимур Бекмамбетов просил контролировать трюки. Только через неделю, когда завершились съемки, лег на операцию. Выдержать такую нагрузку и быстро восстановиться, по словам Жайдарбека, он смог благодаря натренированным мышцам.

В цирк Кунгужинов попал не случайно – благодаря старшим братьям Батырбеку и Кадылбеку. Они занимались конной акробатикой в Союзгосцирке и в начале 1990-х пригласили недавнего выпускника школы Жайдарбека в цирк.

– Четыре года проработал помощником, мне было очень интересно, – вспоминает он. – Родом я из аула под Семипалатинском. Нас, детей, родители воспитывали в строгости, приучая все делать хорошо. Отец воевал, у него сохранилось письмо-благодарность Сталина за участие в боевых действиях на Дальнем Востоке. Он держал несколько коров и лошадь, на которой я скакал, спрыгивая и запрыгивая на скаку, причем, без седла. И никогда не задумывался, что у животного могут быть характер и привычки. Помню, как начал работать в цирке, удивился, когда меня предупреждали: «Смотри, эта лошадь кусается, эта – любит брыкаться, а этот – защелку может открыть и выйти из станка. А вот тот храпит по ночам». Среди лошадей, оказалось, есть очень чистоплотные. Если не убрать грязные опилки, чистюля побрезгует лечь спать! Понятно, что днем такая лошадь не сможет участвовать в репетициях.

В Союзгосцирке у Жайдарбека был конь по кличке Лорд. Он оказался чрезвычайно преданным и ходил за ним по пятам, как собака. Если он заходил в какой-нибудь кабинет, чтобы уточнить о реквизите, конь вслед, нагибаясь, просовывал морду в дверь. А потом не знал, как выйти. Тогда Жайдарбек научил его отходить задом. И если он говорил ему «стой, жди», конь терпеливо ждал и никому не давался, даже если его тянули за уздечку. Таких преданных лошадей у Жайдарбека было две. После Лорда это был конь Инал. Он умер от инфаркта во время гастролей в Китае.

В 1993-м братья Кунгужиновы вернулись в Казахстан и начали искать спонсоров, чтобы выкупить в Союзгосцирке лошадей и реквизит. Несмотря на трудности тех лет, им удалось это сделать, и они приступили к подготовке конно-акробатического номера в Казгосцирке. Потом поехали на Всемирный фестиваль циркового искусства в Китай, где завоевали «серебро». В том же 93-м году Жайдарбека стали приглашать каскадером в кино. Позднее он организовал свою группу каскадеров из цирковых артистов. И вместе с ними принял участие в международном цирковом фестивале в Ижевске, где удостоился «золота».

– В составе жюри был вице-президент крупнейшего в мире циркового фестиваля в Монте-Карло Урс Пилс, – вспоминает Жайдарбек. – Он лично вручал нам первую «золотую» награду. Второе «золото» получили братья Запашные, третье – дрессировщики Багдасаровы. Почему получили первое «золото»? Думаю, нам помог опыт работы в кино. Ведь на фестивале мы представили не просто номер с джигитовкой, а показали настоящий экшн. Наши ребята, превратившись в джунгар, из-под купола спускались и запрыгивали на лошадей, устраивали скачки с огнем, на скаку заставляли коней падать и многое другое. Урсу Пилсу очень понравилось.

Одновременно со съемками и гастролями Жайдарбек учился заочно и получил два высших образования – по нефтяной и газовой разработке и муниципальному управлению. На этом настоял брат Батырбек, который боялся трудностей 90-х годов и просил Жайдарбека «подстраховаться» другой специальностью. Но, несмотря на два диплома, он остался верен искусству. Его первой картиной стали знаменитые «Кочевники». Параллельно со съемками Жайдарбек ездил по гастролям с конно-акробатическим номером. После завершения «Кочевников» Тимур Бекмамбетов пригласил его в «Дневной дозор», Сергей Бодров – на «Монгола». Голливудский кинорежиссер Питер Уир – в картину «Дорога назад» о побеге семи человек из сибирского лагеря в 1940 году. Потом была историческая картина в Ирландии с участием Натали Портман и Джеймса Франко, где казахские артисты играли азиатских рыцарей. Следом – картина «Неудержимые» с Брюсом Уиллисом, Шварценеггером и многими другими известными актерами. К слову, после «Неудержимых» конно-акробатическая группа Казгосцирка получила «Оскара» и специальную медаль американской ассоциации. В 2010-м казахские каскадеры работали в «Конном варваре», кроме этого участвовали во многих американских, японских проектах и почти во всех казахстанских.

Сегодня конно-акробатическая группа Казгосцирка чаще всего работает в Голливуде. Но в нынешнем году они заняты в фильме, посвященном 550-летию Казахского ханства. И это для них важно. Поэтому основная часть «Номадов», а это самые лучшие каскадеры, остается в Алматы в проекте, режиссером которого является Рустем Абдрашев. Самого Кунгужинова не будет на съемках «Казахфильма», так как еще в прошлом году он подписал контракт по «Марко Поло-2». Но он надеется, что вернется и успеет продемонстрировать свой экшн-характер в «Казахском ханстве».