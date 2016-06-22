​Супермаркет почтовых услуг

В центре внимания участников пресс-тура оказался обычный сельский магазин, ассортимент которого – традиционный для торговой точки шаговой доступности. Только теперь заплатить за хлеб-молоко сельчане могут не только наличными, но и с помощью сотового телефона.

Продавец Алена Шульгина охотно рассказывает о преимуществах новой услуги Salem, Моbilе: мол, с наличными у покупателей бывают проблемы – в поселке всего один банкомат, а так, привязал банковскую карту к номеру телефона и можно напрямую расплачиваться с магазином. Услуга даже подключения к Интернету не требует, достаточно сотовой связи. Смартфон тоже иметь необязательно, «справится» и телефон самой простой модели.

Работнику торговой точки безналичный расчет удобен – и о сдаче беспокоиться не приходится, и ответственности личной меньше.

Сотрудники АО «Казпочта» проясняют техническую сторону нововведения: чтобы получить доступ к услуге Salem, Моbilе, покупателю нужно единожды зарегистрироваться на сайте www.post.kz и отправить сообщение на номер *499#. Дальше мобильный сервис сам выдаст алгоритм действий, благодаря которому деньги за покупку автоматически спишутся с банковской карты, а покупателю и продавцу мгновенно придет SMS-уведомление.

Услуга действует на всей территории страны, правда, пока к ней присоединились всего пять торговых точек. Но это – не беда, считают в АО «Казпочта»: апробация идет всего неделю, и скоро число пользователей будет увеличиваться молниеносно, ведь для коммерсантов Salem, Моbilе может служить заменой приобретению дорогостоящего терминала.

– Предоставление современных коммуникационных услуг сельским жителям – одно из важнейших направлений работы нашего ведомства, – отметил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. – В частности Salem, Моbilе позволит нашим гражданам использовать все преимущества мобильной связи для того, чтобы оплачивать услуги. «Казпочта» проделала огромную работу в этом направлении, и она будет продолжена. Это – поручение Главы государства.

Чтобы жители села могли получить полный объем услуг, не выезжая из населенного пункта, преобразилось и почтовое отделение в Шортанды. Председатель правления АО «Казпочта» Багдат Мусин лично продемонстрировал, как работает «супермаркет посылок», торговая площадка postmarket.kz (e-commerce), сервис по продаже железнодорожных билетов, предоставление услуг банков второго уровня.

– То есть сельчане могут купить железнодорожные билеты, не выезжая в город, в кооперации с «Казпочтой» мы будем предоставлять и услуги Центра обслуживания населения. Все это позволит оптимизировать определенные расходы государства и направить их на улучшение качества жизни сельских населенных пунктов, – тут же пояснил министр.

Что касается оптимизации: как отметила управляющий директор по финансам и операциям – член правления АО ФНБ «Самрук-Казына» Елена Бахмутова, «Казпочта» – одна из первых компаний в составе фонда, которой удалось на практике достичь определенных успехов в реализации программы внутренней трансформации. Простыми словами: если раньше для простой отправки посылки необходимо было участие нескольких менеджеров – один принимал, другой упаковывал, третий – принимал оплату, то теперь клиент и сам может справиться с этой нехитрой процедурой в «супермаркете посылок». Налицо – оптимизация кадровых ресурсов и прозрачность процесса.

– В XXI веке определяющим критерием конкурентоспособности государств является уровень проникновения высоких технологий в повседневную жизнь граждан, – подытожил Даурен Абаев. – Наша страна достигла немалых успехов в этом деле, однако, нам есть, куда расти. Речь, прежде всего, идет о внедрении достижений технологического прогресса на селе. И социальные проекты, презентованные сегодня, – свидетельство того, что результаты такой работы не заставят себя долго ждать.