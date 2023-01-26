СуперЦОН хотят создать в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин на коллегии ведомства рассказал о планах по созданию суперЦОНа в городе Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«На основе клиентского опыта предоставления госуслуг в центре обслуживания населения мы поняли, что граждане, получив услуги в ЦОНе, обивают пороги других инстанций: ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд – прим. ред.), коммунальных предприятий, акиматов и других», – обозначил проблему Багдат Мусин.

Он рассказал, как будут ее решать.

«Все эти организации мы хотим сконцентрировать в одном здании, чтобы все возникшие потребности граждан решались в одном месте. На сегодня мы с акиматом Астаны договорились, что это будет единое пространство, то есть суперЦОН, для комфортного и качественного обслуживания граждан», – поделился министр.