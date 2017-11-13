Супруга Бишимбаева нашла новые доказательства по его делу

Общество
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Инга Селезнева
Фото из открытых источников
В ходе судебного заседания по делу экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева его супруга Назым, выступающая общественным защитником, попросила суд приобщить к делу публикации журналистских расследований по строительству стекольного завода в Кызылординской области, которые, по ее мнению, доказывают, что нарушений при его возведении не было, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Принимая во внимание требования части первой статьи сто двадцатой УК РК – журналистское расследование, должно быть признано, как официальный документ...Прошу приобщить к материалам уголовного дела статьи по стекольному заводу, опубликованные на информационных порталах, и по результатам судебного следствия дать им законную оценку", – обратилась к судье защитница.

По ее словам, несколько информационных порталов в разные периоды опубликовали материалы, из которых видно, что по строительству стекольного завода в Кызылординской области никаких нарушений не было.

"В статьи вошли фотографии, на которых видно, что при строительстве завода никаких нарушений не было, и завод строился в штатном режиме, что исключает любые преступления", – сказала супруга Бишимбаева.

Также она отметила , что строительство завода продолжалось даже после заключения под стражу учредителя ТОО "Шымкентхиммонтаж" Жаксылыка Исабека и генерального директора предприятия Марата Кожабаева.

"Завод строился, и это видно на фото. Стекольный завод был незаконно и глупо остановлен Национальным бюро (противодействия коррупции – прим. автора) после заключения под стражу господина Исабека и господина Кожабаева", – заявила она.

Общественный защитник считает, что анализ уголовного дела и журналистские расследования доказывают, что по эпизоду со стекольным заводом в Кызылординской области имеются неустранимые сомнения.

"Согласно части третьей статьи девятнадцать УК РК, презумпция невиновности должна трактоваться в пользу не только моего супруга Куандыка Бишимбаева, но и в пользу Жаксылыка Исабека и Марата Кожабаева", – заявила Назым Бишимбаева.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Адильхан Шайхисламов дал время прокурору ознакомиться с ходатайством и высказать свою позицию.

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