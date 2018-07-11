Супруга утонувшего костанайца рассказала подробности трагедии

Супруга погибшего костанайца Александра Капарчук Анжелика рассказала подробности страшного для ее семьи выходного дня, когда спасая тонущих девушек, ее муж сам утонул, сообщает МИА "Казинформ"
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Анжелика Капарчук осталась после трагедии с двумя сыновьями 3 и 13 лет. Как рассказала женщина, в тот день Александр специально взял выходной на работе, чтобы отдохнуть с семьей на плотине. Но никто из них и предположить не мог, чем обернется такой отдых.
Семья Капарчук, как и другие в тот день, отдыхала на берегу, как вдруг стали доноситься женские крики о помощи. Александр, по словам Анжелики, не раздумывая побежал спасать утопающих, так как хорошо плавал.
"На берегу было очень много мужчин, но побежал только Саша. Девушки действительно заплыли очень далеко. Он нырял под воду и выталкивал их к берегу. Их спас, а сам утонул", – вспоминает теперь уже вдова Анжелика.
Через несколько минут, когда Анжелика не увидела на берегу супруга, в воду отправила своего старшего сына. Искать Александра кинулись и другие мужчины. Однако страшные предположения семьи оправдались, он утонул. Тело вытащили уже чуть позже.
Анжелика тонувших девушек в смерти мужа не обвиняет. По ее словам, ведь этим Александра все равно не вернуть.
Напомним, трагический случай произошел 7 июля, когда, спасая тонущих женщин, мужчина погиб сам.
Данный факт подтвердили в КЧС МВД РК.