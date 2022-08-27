Супруги с тремя детьми погибли на трассе в Карагандинской области

Почти вся семья – супруги и их трое детей - погибли в ДТП в Карагандинской области. Один ребенок находится в больнице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Около 23.00 часов на автодороге "Балхаш - Приозерск" в 23 км от поселка Гульшат в направлении Приозерска 35-летний водитель автомашины "Опель Вектра", выехав на реконструированную закрытую дорогу (предупреждающие знаки имеются), допустил лобовое столкновение с автомашиной "Хово" под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП водитель и его 30-летняя пассажирка (супруга), их трое несовершеннолетних детей скончались на месте происшествия, один ребёнок доставлен в медицинское учреждение", - проинформировали в полиции.

Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области, полковник полиции Куаныш Зарубаев.