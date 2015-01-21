Сурово, но справедливо Свежий выпуск 563 Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Отныне это ведомство выступает единым организатором процесса закупа товаров, работ и услуг. Им запланировано провести порядка 100 конкурсов по строительству и реконструкции зданий и сооружений, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, систем водоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог и выкупу жилья на сумму свыше 15 млрд. тенге.

Конкурсы начнутся со второй половины января. В комиссию войдут представители заказчика, акиматов, управления экономики и финансов, а наблюдателями выступят члены Ассоциации предпринимателей области, партии «Нур Отан», НПО. На аппаратном совещании аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков строго предупредил, что власть сразу распрощается с теми, кто создает условия для коррупционных правонарушений, лоббирует чьи-либо интересы.