Сурово, но справедливо

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
Отныне это ведомство выступает единым организатором процесса закупа товаров, работ и услуг. Им запланировано провести порядка 100 конкурсов по строительству и реконструкции зданий и сооружений, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, систем водоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог и выкупу жилья на сумму свыше 15 млрд. тенге.
Конкурсы начнутся со второй половины января. В комиссию войдут представители заказчика, акиматов, управления экономики и финансов, а наблюдателями выступят члены Ассоциации предпринимателей области, партии «Нур Отан», НПО. На аппаратном совещании аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков строго предупредил, что власть сразу распрощается с теми, кто создает условия для коррупционных правонарушений, лоббирует чьи-либо интересы.

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