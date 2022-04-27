Суррогатный алкоголь продавал рынкам и магазинам цех в Карагандинской области

В городе Сарани Карагандинской области был организован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины региона, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Факт изготовления и реализации поддельной алкогольной продукции пресечен территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу. В результате негласных следственных действий установлено, что в арендованном складском помещении в городе Сарани Карагандинской области был организован цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины региона», – сообщил пресс-секретарь агентства Алибек Абдилов.

В ходе обыска изъяты пластиковые бутылки с суррогатным алкоголем в количестве 4 тысячи штук в общем объеме около 10 тысяч литров, а также пластиковые тары в количестве 100 штук в объеме 500 литров, вино-водочные изделия в ассортименте в общем объеме около 12 тысяч литров.

«По данному факту начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность». Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всего объема изготовленной и реализованной продукции», – резюмировал спикер.