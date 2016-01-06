Суша – хорошо, а море – лучше Статьи Ольга ЗОЛОТЫХ , Актау

Мангистау – край легенд, он хранит немало секретов и тайн, которые предстоит разгадать археологам. На брифинге, посвященном развитию туристической отрасли, археолог и краевед Андрей Астафьев рассказал, над чем сейчас работают ученые и чем регион может привлечь туристов.



– Мало обустроить пару исторических мест с памятниками. Чтобы привлечь туристов, необходимо создать хороший, законченный туристический продукт, – считает Андрей Астафьев.



Последние 10 лет археологи тщательно исследуют мангистауский участок Великого шелкового пути. Эта тема пока практически не изучена.



– То, что сейчас мы открываем и находим, – впервые появляется на свет. Пока нет серьезных научных публикаций, но мы уже говорим, что эти места будут привлекательны для туризма. Более того, известно, что европейские туроператоры начинают интересоваться таким направлением, как путешествие по Великому шелковому пути, – рассказывает археолог.



Одним из наиболее интересных объектов считается городище Кызыл-кала. Ученые пришли к выводу, что этот памятник связан с историческими упоминаниями о городе Манкышлак, которые есть в арабских и среднеазиатских письменных источниках эпохи Средневековья. Есть вероятность того, что Кызыл-кала и есть легендарный Манкышлак. В этом ключе и будет развиваться дальнейшее исследование памятника.



Особое внимание археологи уделяют изучению торговых трасс, которые существовали ранее. На полуострове был уникальный симбиоз двух сообщений – сухопутного и морского.

– Попавшие к нам по сухопутному пути грузы могли расходиться по морю. Сейчас Каспий соединяет пять государств, также это было и в Средние века. Есть свидетельства, что у нас было морское сообщение с Ираном, Азербайджаном, Поволжьем, – добавляет Андрей Астафьев.



Есть еще один интересный аспект исследований, о котором археологи ранее не говорили. Дело в том, что Каспий не стабилен, из века в век его уровень меняется. В нынешнем столетии жители Актау наблюдают обмеление, когда значительные участки, ранее скрытые под водой, обнажаются. Такие же колебания Каспия были и в древности, возможно, даже более значительные.



– Если уровень упадет на 3–4 метра ниже современного, то между Поволжьем и полу­островом Бузачи образуется сухопутный перешеек. Мы имеем археологические данные о том, что по этому перешейку было сухопутное сообщение, – говорит Андрей Астафьев.



Данная тема абсолютно новая. Пока это больше предположение, а научные исследования могут занять не один год.

