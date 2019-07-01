​Существенная помощь людям

Сегодня политика государства направлена на всестороннюю поддержку граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения. Такой подход позволяет улучшить положение тех, кто в силу различных обстоятельств не может обеспечить себя всем необходимым. И для них любые льготы очень важны.

Указ Президента о мерах по снижению долговой нагрузки граждан призван оказать своевременную помощь социально уязвимым слоям населения, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Но мы понимаем, что работа по претворению в жизнь Указа Главы государства требует времени.

Являясь матерью четверых детей, я с радостью восприняла эту новость – для нас важна любая поддержка! Уже не первый год я занимаюсь собственным делом – руковожу центром дополнительного образования. Хорошо понимаю, что такое ответственность перед банком и выполнение обязательств по договору с микрокредитными организациями. Поэтому хотела бы подчеркнуть, что к получению кредитов нужно подходить ответственно: понимать, что в случае заключения сделки придется выполнять свои обязательства.